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Посылки из Украины в Польше будут просвечивать новейшим рентген-аппаратом: детали

Фото: Почтовые посылки (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Посылки из-за границы в Польше будут проверять более тщательно. Таможенники в Люблине получат современный рентгеновский сканер, обнаруживающий нелегальные товары.

Через таможню в Люблине поступает большинство посылок из Украины и других стран, не входящих в ЕС, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

В Люблине появится устройство для сканирования посылок в 3D. Для контроля грузов будут использовать новейшее оборудование рентгеновской компьютерной томографии (КТ).

Сотрудники таможенной и налоговой службы Польши получат в пользование такое устройство впервые. До сих пор использовали рентгеновские устройства, обеспечивающие изображение горизонтальной или вертикальной ориентации. Сканирование в 3D значительно облегчит обнаружение нелегальных товаров в почтовых посылках и сократит время проверки.

В частности, таможенники смогут без открытия посылок идентифицировать товары: табачные изделия, алкоголь, наркотики или опасные материалы, культурные ценности, продукты животного и растительного происхождения.

Фото: Проверка посылок в Украине (gettyimages.com)

Договор был подписан 17 июля 2023 года. Новое оборудование стоит 3,5 млн злотых (790 тыс. евро). Ожидается, что использовать его при проверке почтовых посылок из-за границы начнут до 15 февраля 2024 года.

Напомним, мы писали, какие вещи изымали польские таможенники в этом году.

Также мы рассказывали, какие продукты и товары можно ввозить из Украины в Польшу.

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