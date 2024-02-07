Популярний лоукостер скасовує понад 20 маршрутів із Польщі: деталі

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air навесні скасує понад 20 маршрутів із аеропортів Польщі. Деякі рейси не повернуть до розкладу польотів у літньому сезоні навігації.
У яких аеропортах скасують рейси та які маршрути будуть більше недоступні, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.
Найбільше скорочення рейсів стосуватиметься пасажирів аеропортів у Вроцлаві, Катовіце та Кракові. Основна причина скасування маршрутів – виявлені несправності в двигунах, які встановлені на літаках Airbus A320neo та A321neo, які експлуатує Wizz Air. Авіалайнери тепер чекають на додаткові перевірки.
У зв'язку із цим починаючи з квітня 2024 року та упродовж усього літнього сезону Wizz Air не літатиме:
Також частина рейсів Wizz Air із Польщі заплановані у новому розкладі набагато пізніше звичайних дат. Зокрема, полетіти за окремими напрямками можна буде не з квітня, а з червня 2024 року.
Нагадаємо, ми писали, що угорський лоукостер розширює свої маршрути і у 2024 році пасажирам стануть доступні ще 4 нових рейси.
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