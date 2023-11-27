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Дешеві подорожі. Авіакомпанія Wizz Air додає нові рейси: куди можна полетіти

Понеділок 27 листопада 2023 11:15
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Дешеві подорожі. Авіакомпанія Wizz Air додає нові рейси: куди можна полетіти Фото: Пасажири авіакомпанії Wizz Air (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Угорський лоукостер продовжує розширювати свої маршрути і у 2024 році пасажирам стануть доступні ще 4 нових рейси.

Куди можна буде полетіти за доступною ціною, РБК-Україна розповідає з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Наступного року дешеві подорожі із авіакомпанією Wizz Air будуть доступні ще за чотирма напрямками, три з яких – по Європі. Зокрема, нові рейси здійснюватимуться за маршрутами:

  • Зальцбург (Австрія) – Лондон Лутон (Англія) – із 8 лютого 2024 року тричі на тиждень.
  • Зальцбург (Австрія) – Скоп’є (Македонія) – із 1 квітня 2024 року тричі на тиждень.
  • Зальцбург (Австрія) – Бухарест (Румунія) – із 2 квітня 2024 року тричі на тиждень.
  • Абу-Дабі (ОАЕ) – Туркестан (Казахстан) – ізт 16 січня 2024 року – тричі на тиждень.

Квитки на нові напрямки можна купити на сайті авіаперевізника. Для пошуку дешевших квитків зручно користуватися календарем цін на місяць.

Раніше у Wizz Air повідомили про плани перезапустити три маршрути з Кишинева: до Лондона, Мілана та Риму. До Англії лоукостер літатиме тричі на тиждень, до міст Італії – по два рейси на тиждень. Польоти зі столиці Молдови відновлюються з 14 грудня.

Також авіакомпанія Wizz Air запускає нові маршрути із польських аеропортів до міст поблизу Середземного моря в Італії, Іспанії та Кіпрі. Полетіти із Варшави до Ларнаки можна буде вже з 13 грудня.

Нагадаємо, ми писали, із яким лоукостером літати дешевше. Найбільші лоукостери Європи Ryanair та Wizz Air конкурують за пасажирів, адже нерідко їхні маршрутні мережі перетинаються.

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