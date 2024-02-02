ua en ru
Пт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дешеві квитки до моря. Ryanair відкриває нові рейси до популярної локації Італії

П'ятниця 02 лютого 2024 12:44
UA EN RU
Дешеві квитки до моря. Ryanair відкриває нові рейси до популярної локації Італії Фото: Пасажири авіакомпанії Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Подорожі до теплого моря у Європі можна здійснити за доступними цінами, якщо летіти із бюджетними авіакомпаніями. Лоукостер Ryanair додає нові рейси до Сардинії в Італії з різних європейских міст.

Вирушити літаком за бюджетною ціною можна буде із восьми європейських країн, повідомляє РБК-Україна з посилання на lowcostavia.com.ua.

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair анонсувала відкриття нових 10 рейсів до міста Ольбія в Італії. Пасажири з Польщі, Англії, Австрії та інших країн Європи зможуть літати на Сардинію із весни.

Зокрема, нові рейси на Сардинію відбуватимуться за такими маршрутами:

  • Ольбія – Краків: із 1 травня двічі на тиждень;
  • Ольбія – Мілан Бергамо: з 2 квітня щоденні рейси;
  • Ольбія – Брюссель Шарлеруа: з 2 травня два рази на тиждень;
  • Ольбія – Болонья: з 2 квітня щоденні рейси;
  • Ольбія – Копенгаген: із 1 травня двічі на тиждень;
  • Ольбія – Дублін: із 2 липня два рази на тиждень;
  • Ольбія – Лондон Станстед: із 1 травня тричі на тиждень;
  • Ольбія – Париж Бове: з 2 червня два рази на тиждень;
  • Ольбія – Трієст: із 3 квітня три рази на тиждень;
  • Ольбія – Відень: із 3 травня двічі на тиждень.

Квитки можна купити на сайті авіакомпанії ryanair.com. Наприклад, якщо запланувати відпочинок на Сардинії на травневі свята, то ціни будуть такі: 1 травня із Кракова до Ольбії – 51 євро, 8 травня із Ольбії до Кракова – 30 євро, із Відня до Ольбії 10 травня – 52 євро, тоді як із Ольбії до Відня 3 травня – 45 євро.

Аіакомпанія Ryanair вже запланувала розширення свою географії польотів та додала рейси до Італії із країн Європи з весни 2024 року. Зокрема, подорожувати до популярних локацій можна буде із Польщі, Німеччини, Угорщини, Молдови, Естонії, Іспанії, Франції, Португалії. Також буде новий рейс до Угорщини з Молдови.

Також ми розповідали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ryanair Італія Авіасполучення Відпочинок за кордоном
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олена Чернега
На крок попереду. Як Україна вийшла у світові лідери в цифровізації культури
Олена Чернега
експертка з віртуального туризму
Артур Лупашко
Відпустка під час війни. Як українці обирають місця для відпочинку
Артур Лупашко
засновник і СЕО мережі Ribas Hotels Group
Антон Тараненко
Власна вілла на Балі. Скільки коштує найвигідніше житло на відомому острові
Антон Тараненко
засновник міжнародної девелоперської компанії ANTA Group
Анастасія Коваль
Життя без паспорта. Чим загрожує відсутність документів під час війни
Анастасія Коваль
аналітикиня напряму правової допомоги особам без громадянства БФ "Право на захист"
Всі точки зору