Популярный лоукостер отменяет более 25 маршрутов из Польши: детали

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air весной отменит более 20 маршрутов из аэропортов Польши. Некоторые рейсы не вернут в расписание полетов в летнем сезоне навигации.
В каких аэропортах будут отменены рейсы и какие маршруты будут больше недоступны, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.
Наибольшее сокращение рейсов будет касаться пассажиров аэропортов во Вроцлаве, Катовице и Кракове. Основная причина отмены маршрутов – обнаруженные неисправности в двигателях, установленных на самолетах Airbus A320neo и A321neo, которые эксплуатирует Wizz Air. Авиалайнеры теперь ждут дополнительных проверок.
В связи с этим начиная с апреля и весь летний сезон Wizz Air не будет летать:
Также часть рейсов Wizz Air из Польши запланирована в новом расписании гораздо позже обычных дат. В частности, полететь по отдельным направлениям можно будет не с апреля, а с июня 2024 года.
Напомним, мы писали, что венгерский лоукостер расширяет свои маршруты и в 2024 году пассажирам станут доступны еще 4 новых рейса.
Также мы рассказывали, что Ryanair открывает новые рейсы в популярную локацию Италии. В частности, и из Польши.