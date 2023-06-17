Попри заборони. Країна ЄС стала туристичною меккою для росіян влітку

Після введення санкцій Європейського Союзу та заборони на поїздки громадянам Росії швидко вдалося знайти альтернативи звичним місцям відпочинку. Зокрема в Іспанії. Країна й зараз залишається лідером з видачі шенгенських віз росіянам.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.
З моменту введення перших обмежень для російських туристів після вторгнення РФ в Україну більше року тому багато з них відмовилися від спроб повернутися до таких місць, як Франція, Німеччина та інші.
"Але насправді Іспанія завжди була відомим туристичним напрямком для росіян. У 2019 році до іспанських консульств у Росії було подано понад півмільйона заявок на отримання шенгенської візи із загальної кількості 4,1 мільйона заявок, поданих росіянами того ж року загалом", – пише видання.
Фото: Росіянам досі легко отримати візи до Іспанії (unsplash.com)
Скасування у 2022 році країнами ЄС угоди про спрощення візового режиму з Росією, включаючи підвищення плати за візу для російських заявників з 35 євро до 80, насправді не мало такого сильного впливу, щоб відштовхнути росіян від відпочинку в Іспанії.
Іспанія й зараз залишається лідером з видачі шенгенських віз росіянам. За нещодавно опублікованою статистикою, одна чверть віз, отриманих власниками російських паспортів у 2022 році, була видана саме Іспанією. Це 154 450 із 603 955 виданих шенгенських віз.
Інші країни Шенгенської зони, які й досі видають велику кількість віз росіянам у 2022 році:
Фото: Кількість заявок на візи, подані до консульств різних держав ЄС у РФ (скріншот з сайту schengenvisainfo.com)
Асоціація туроператорів Росії (АТОР) рекомендує громадянам Росії звертатися за шенгенськими візами в консульські установи Угорщини, Греції та Італії в Росії, називаючи ці країни найкращими варіантами для отримання документа.
"Ви можете легко та швидко отримати шенгенську візу для туристичної поїздки до Угорщини завдяки лояльній візовій політиці. Це одна з найпопулярніших європейських країн серед росіян, навіть під санкціями", – йдеться в заяві АТОР.
Також там додали, що Іспанія також є однією з країн, яка є "досить перспективною для росіян", коли йдеться про кращий шанси отримати дозвіл на в'їзд.
Нагадаємо, російська авіакомпанія "Аерофлот" відновила рейси на підсанкційному літаку Airbus A350, який отримав із Франції в день вторгнення в Україну.
Також авіакомпанія Georgian Airways планує організувати транзитні рейси з Росії до Європи, бо російські авіакомпанії здійснювати рейси в ЄС не можуть.
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