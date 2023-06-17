Попри заборони. Країна ЄС стала туристичною меккою для росіян влітку

Після введення санкцій Європейського Союзу та заборони на поїздки громадянам Росії швидко вдалося знайти альтернативи звичним місцям відпочинку. Зокрема в Іспанії. Країна й зараз залишається лідером з видачі шенгенських віз росіянам.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

З моменту введення перших обмежень для російських туристів після вторгнення РФ в Україну більше року тому багато з них відмовилися від спроб повернутися до таких місць, як Франція, Німеччина та інші.

"Але насправді Іспанія завжди була відомим туристичним напрямком для росіян. У 2019 році до іспанських консульств у Росії було подано понад півмільйона заявок на отримання шенгенської візи із загальної кількості 4,1 мільйона заявок, поданих росіянами того ж року загалом", – пише видання.

Фото: Росіянам досі легко отримати візи до Іспанії (unsplash.com)

Скасування у 2022 році країнами ЄС угоди про спрощення візового режиму з Росією, включаючи підвищення плати за візу для російських заявників з 35 євро до 80, насправді не мало такого сильного впливу, щоб відштовхнути росіян від відпочинку в Іспанії.

Іспанія й зараз залишається лідером з видачі шенгенських віз росіянам. За нещодавно опублікованою статистикою, одна чверть віз, отриманих власниками російських паспортів у 2022 році, була видана саме Іспанією. Це 154 450 із 603 955 виданих шенгенських віз.

Хто ще з країн ЄС досі видає багато віз росіянам

Інші країни Шенгенської зони, які й досі видають велику кількість віз росіянам у 2022 році:

Фінляндія – 105 323 (782 173 у 2019 році);

Італія – 103 099 (548 057 у 2019 році)

Греція – 61 840 (407 339 у 2019 році);

Франція – 55 285 (480 968 у 2019 році);

Німеччина – 38 809 (325 754 у 2019 році);

Угорщина – 25 081 (69 749 у 2019 році).

Фото: Кількість заявок на візи, подані до консульств різних держав ЄС у РФ (скріншот з сайту schengenvisainfo.com)

Асоціація туроператорів Росії (АТОР) рекомендує громадянам Росії звертатися за шенгенськими візами в консульські установи Угорщини, Греції та Італії в Росії, називаючи ці країни найкращими варіантами для отримання документа.

"Ви можете легко та швидко отримати шенгенську візу для туристичної поїздки до Угорщини завдяки лояльній візовій політиці. Це одна з найпопулярніших європейських країн серед росіян, навіть під санкціями", – йдеться в заяві АТОР.

Також там додали, що Іспанія також є однією з країн, яка є "досить перспективною для росіян", коли йдеться про кращий шанси отримати дозвіл на в'їзд.

Нагадаємо, російська авіакомпанія "Аерофлот" відновила рейси на підсанкційному літаку Airbus A350, який отримав із Франції в день вторгнення в Україну.

Також авіакомпанія Georgian Airways планує організувати транзитні рейси з Росії до Європи, бо російські авіакомпанії здійснювати рейси в ЄС не можуть.

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