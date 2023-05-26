Не зважаючи на війну. Грузинська авіакомпанія планує доставляти росіян до Європи

Авіакомпанія Georgian Airways планує організувати транзитні рейси з Росії до Європи, бо російські авіакомпанії здійснювати рейси в ЄС не можуть.

Це єдиний грузинський перевізник, який отримав право виконувати польоти до РФ, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Росіяни можуть добратися у Європу літаком тільки з пересадкою у Сербії (Air Serbia) та Туреччині (Turkish Airlines), з якими у РФ залишається пряме авіасполучення. Незабаром ще один транзитний вузол може з'явитися у Грузії.

Georgian Airways хоче возити громадян Росії до 5 міст Європи: Парижа, Відня, Мілана, Ларнаки та Салонік. По це розповів засновник авіакомпанії Тамаз Гаїашвілі.

"Почнемо із 15 червня. Подивимося, як піде ця справа. Але думаємо, що буде достатній попит на цих маршрутах. Через Тбілісі буде зручніше та швидше, ніж на інших напрямках", – пояснив він.

Засновник авіаперевізника розраховує, що пряме авіасполучення між Росією і Грузією збережеться. Перед цим була 4-річна перерва.

Заборону на прямі авіарейси між Росією та Грузією в РФ запровадили у 2019 році. 10 травня 2023 року її скасували. Із 19 травня з Москви до Тбілісі почала літати російська авіакомпанія "Азимут", а з 20 травня на маршрут вийшла Georgian Airways.

У червні літаків побільшає – прямі рейси з Сочі до Тбілісі та з Москви до Кутаїсі розпочне російська авіакомпанія Red Wings.

Наразі Georgian Airways продає квитки на рейси з Москви до Парижа та Відня з пересадкою у Тбілісі.

Мінімальна ціна авіаквитків на маршруті з Москви до Парижа у червні – від 626 доларів в один бік, із Москви до Відня – від 606 доларів в один бік. У вартість входить багаж до 23 кг.

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