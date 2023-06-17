Несмотря на запреты. Страна ЕС стала туристической меккой для россиян летом

После введения санкций Европейского Союза и запрета на поездки гражданам России быстро удалось найти альтернативы обычным местам отдыха. В частности, в Испании. Страна до сих пор остается лидером по выдаче шенгенских виз россиянам
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.
С момента введения первых ограничений для российских туристов после вторжения РФ в Украину больше года назад многие отказались от попыток вернуться в такие места, как Франция, Германия и другие.
"Но на самом деле Испания всегда была известным туристическим направлением для россиян. В 2019 году в испанские консульства в России было подано более полумиллиона заявок на получение шенгенской визы из общего количества 4,1 миллиона заявок, поданных россиянами в том же году в целом", – пишет издание.
Фото: Россиянам до сих пор легко получить визы в Испанию (unsplash.com)
Отмена в 2022 году странами ЕС соглашения об упрощении визового режима с Россией, включая повышение платы за визу для российских заявителей с 35 евро до 80, на самом деле не оказало такого сильного влияния, чтобы оттолкнуть россиян от отдыха в Испании.
Испания до сих пор остается лидером по выдаче шенгенских виз россиянам. По недавно опубликованной статистике, одна четверть виз, полученных владельцами российских паспортов в 2022 году, была выдана именно Испанией. Это 154 450 из 603 955 выданных шенгенских виз.
Другие страны Шенгенской зоны, которые до сих пор выдают большое количество виз россиянам в 2022 году:
Фото: Количество заявок на визы, поданные в консульства разных государств ЕС в РФ (скриншот с сайта schengenvisainfo.com)
Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует гражданам России обращаться за шенгенскими визами в консульские учреждения Венгрии, Греции и Италии в России, называя эти страны лучшими вариантами получения документа.
"Вы можете легко и быстро получить шенгенскую визу для туристической поездки в Венгрию благодаря лояльной визовой политике. Это одна из самых популярных европейских стран среди россиян даже под санкциями", – говорится в заявлении АТОР.
Также там добавили, что Испания также является одной из стран, которая "достаточно перспективна для россиян", когда речь идет о лучших шансах получить разрешение на въезд.
Напомним, российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновила рейсы на подсанкционном самолете Airbus A350, полученном из Франции в день вторжения в Украину.
Также авиакомпания Georgian Airways планирует организовать транзитные рейсы из России в Европу, потому что российские авиакомпании совершать рейсы в ЕС не могут.
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