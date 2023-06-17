Несмотря на запреты. Страна ЕС стала туристической меккой для россиян летом

После введения санкций Европейского Союза и запрета на поездки гражданам России быстро удалось найти альтернативы обычным местам отдыха. В частности, в Испании. Страна до сих пор остается лидером по выдаче шенгенских виз россиянам

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

С момента введения первых ограничений для российских туристов после вторжения РФ в Украину больше года назад многие отказались от попыток вернуться в такие места, как Франция, Германия и другие.

"Но на самом деле Испания всегда была известным туристическим направлением для россиян. В 2019 году в испанские консульства в России было подано более полумиллиона заявок на получение шенгенской визы из общего количества 4,1 миллиона заявок, поданных россиянами в том же году в целом", – пишет издание.

Фото: Россиянам до сих пор легко получить визы в Испанию (unsplash.com)

Отмена в 2022 году странами ЕС соглашения об упрощении визового режима с Россией, включая повышение платы за визу для российских заявителей с 35 евро до 80, на самом деле не оказало такого сильного влияния, чтобы оттолкнуть россиян от отдыха в Испании.

Испания до сих пор остается лидером по выдаче шенгенских виз россиянам. По недавно опубликованной статистике, одна четверть виз, полученных владельцами российских паспортов в 2022 году, была выдана именно Испанией. Это 154 450 из 603 955 выданных шенгенских виз.

Кто еще из стран ЕС до сих пор выдает много виз россиянам

Другие страны Шенгенской зоны, которые до сих пор выдают большое количество виз россиянам в 2022 году:

Финляндия – 105 323 (782 173 в 2019 году);

Италия – 103 099 (548 057 в 2019 году)

Греция – 61 840 (407 339 в 2019 году);

Франция – 55285 (480 968 в 2019 году);

Германия – 38 809 (325 754 в 2019 году);

Венгрия – 25081 (69749 в 2019 году).

Фото: Количество заявок на визы, поданные в консульства разных государств ЕС в РФ (скриншот с сайта schengenvisainfo.com)

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рекомендует гражданам России обращаться за шенгенскими визами в консульские учреждения Венгрии, Греции и Италии в России, называя эти страны лучшими вариантами получения документа.

"Вы можете легко и быстро получить шенгенскую визу для туристической поездки в Венгрию благодаря лояльной визовой политике. Это одна из самых популярных европейских стран среди россиян даже под санкциями", – говорится в заявлении АТОР.

Также там добавили, что Испания также является одной из стран, которая "достаточно перспективна для россиян", когда речь идет о лучших шансах получить разрешение на въезд.

Напомним, российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновила рейсы на подсанкционном самолете Airbus A350, полученном из Франции в день вторжения в Украину.

Также авиакомпания Georgian Airways планирует организовать транзитные рейсы из России в Европу, потому что российские авиакомпании совершать рейсы в ЕС не могут.

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