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"Поділилися оновленням". Аерофлот обійшов санкції, щоб літати на новому Airbus

Новость на русском →
Вівторок 06 червня 2023 17:55
"Поділилися оновленням". Аерофлот обійшов санкції, щоб літати на новому Airbus Фото: Передача Airbus A350 "Аерофлоту" (airbus.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Російська авіакомпанія "Аерофлот" відновила рейси на підсанкційному літаку Airbus A350, який отримав із Франції в день вторгнення в Україну.

Після року стоянки перевізник повернув новий авіалайнер до неба завдяки обходу санкцій, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Найновіший літак "Аерофлоту" – Airbus A350 – повернувся в небо. Як з'ясувало профільне видання, авіалайнер передали із заводу у Франції у день російського вторгнення в Україну – 24 лютого 2022 року.

Тоді літак із реєстрацією VP-BYF встиг виконати кілька польотів під позивними "Аерофлоту", а з 7 березня став на стоянку в аеропорту Шереметьєво.

Тим часом дані онлайн-радару Flightradar24 показують, що авіалайнер відновив польоти 29 травня 2023 року. Із 30 травня Airbus A350 регулярно виконує рейси з Шереметьєво до Владивостока, Хабаровська та Бішкека.

Після вторгнення в Україну Євросоюз та США наклали санкції на російські авіакомпанії. Під заборону потрапили постачання запчастин та оновлення програмного забезпечення для західних літаків у Росії.

Обійти санкції вдалося завдяки "авіакомпанії з однієї дружньої країни, яка неофіційно поділилася оновленням та сервісним бюлетенем", повідомив профільний російський телеграм-канал.

Оновлення стосувалося комп'ютерів керування польотом. Без нього створювалася небезпечна умова, яка могла призвести до втрати керування літаком.

Flightradar24 зафіксував польоти 6 із 7 Airbus A350, які знаходяться у флоті "Аерофлоту".

Нагадаємо, ми писали, що у російських літаків почалися відмови навігації.

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