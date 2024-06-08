Попит на піку. Куди українці поїдуть відпочивати цього літа та які ціни на тури

Відпочинок за кордоном залишається єдиною можливістю для українців оздоровити дітей на морі та відволіктися від небезпек війни. Багатьом таке відновлення сил стало потребою.
До яких країн поїдуть українці цього літа, у коментарі РБК-Україна розповіла керівник туристичної кампанії Kazakovs Travel Марина Казакова.
За словами Марини Казакової, зараз попит туру за кордон – на піку. Українці активно почали планувати відпочинок на курортах, хоч європейці бронюють путівки ще взимку.
"Порівняно з минулим роком попит українських туристів зріс на 10-15% ", – зазначає вона.
Більше українців обирають відпочинок у Греції, Туреччині, менше – у Хорватії та Чорногорії, які зазвичай дорожчі та не настільки популярні серед туристів.
"Зараз високий попит на автобусні тури з виїздом з міст України – до Туреччини, Болгарії, Греції, Албанії, Чорногорії, навіть до Іспанії. Це поїздки в основному на морські курорти. Але також попит мають екскурсійні автобусні тури – на 7-8 днів подивитися міста Європи", – розповідає Марина Казакова.
Цього року збільшився попит на тури до США. Це пов'язано з тим, що там багато українців, які за програмою U4U (Uniting for Ukraine) самі не можуть виїжджати з країни, тож запрошують друзів та родичів до Штатів, пояснює вона.
Порівняно з довоєнним часом, українці стали менше вирушати на відпочинок до екзотичних країн. Наприклад, поменшало бронювань турів на Мальдіви, каже фахівець.
Запланувавши відпустку за кордоном на червень, можна відпочити за ціною від 10 тисяч грн. Марина Казакова наводить вартість турів на одну особу з авіаперельотом, проживанням у готелі, харчуванням та трансфером.
Одним із важливих факторів вибору локації для відпочинку є ціна. Марина Казакова рекомендує бронювати тури найближчим часом, доки доступні варіанти за звичайною вартістю.
"Європейські готелі не чекають на українців. У них завтра номери можуть стати все на "стоп", оскільки після пандемії спостерігається небувалий попит на відпочинок. На піку сезону ймовірність застати тур, що горить, низька, а ймовірність того, що доведеться переплатити – 80%", - звертає увагу вона.
Також багато українців хотіли б провести відпустку у готелях без росіян.
"Ми не можемо гарантувати готелі, де не буде росіян – хоча б тому, що у них може бути подвійне громадянство або резидентство іншої країни. Але все ж на європейських курортах, де потрібна шенгенська віза – це Італія, Франція, Іспанія, Греція – росіян буде менше", – підказує керівник туркомпанії.
Навіть якщо люди летять до Туреччини, можна мінімізувати шанси зустрічатися із "сусідами".
"Є готелі, які орієнтовані лише на європейський ринок – наприклад, французи викуповують 80% номерного фонду, а 20% залишають полякам, британцям та іншим. Тому можна запитати турагента про такі готелі, які працюють на ринок ЄС", – звертає увагу вона.
Фахівець підказує: росіяни люблять вибирати формат відпочинку "все включено" та "ультра все включено".
"Тому якщо замість Анталії ви вибиратимете Бодрум або Кушадаси, регіон Даламана, і не вибиратимете готелі, де "все включено", візьмете "сніданок", "сніданок-вечерю", то там буде набагато менше російських туристів", – каже Марина Казакова.
Також для літнього відпочинку можна розглянути Норвегію, яка нещодавно заборонила в'їзд російським туристам. Там можна взяти круїз, покататися фіордами.
Нагадаємо, в Європі запустили залізничний маршрут, який сполучає три країни – Італію, Словенію та Хорватію. Вся подорож через туристичні локації триває дві години.
Також Марина Казакова розповідала РБК-Україна, як самостійно спланувати поїздку за кордон і не витратити при цьмоу багато коштів.
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