Спрос на пике. Куда украинцы поедут отдыхать этим летом и какие цены на туры

Отдых за границей остается единственной возможностью для украинцев оздоровить детей на море и отвлечься от опасностей войны. Для многих такое восстановление сил стало потребностью.
В какие страны поедут украинцы этим летом, в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель туристической кампании Kazakovs Travel Марина Казакова.
По словам Марины Казаковой, сейчас спрос тура за границу – на пике. Украинцы активно начали планировать отдых на курортах, хотя европейцы бронируют путевки еще зимой.
"По сравнению с прошлым годом спрос украинских туристов вырос на 10-15%", – отмечает она.
Больше украинцев выбирают отдых в Греции, Турции, меньше – в Хорватии и Черногории, которые обычно дороже и не столь популярны среди туристов.
"Сейчас высокий спрос на автобусные туры с выездом из городов Украины – в Турцию, Болгарию, Грецию, Албанию, Черногорию, даже в Испанию. Это поездки в основном на морские курорты. Но также спросом пользуются экскурсионные автобусные туры – на 7-8 дней посмотреть города Европы", – рассказывает Марина Казакова.
В этом году увеличился спрос на туры в США. Это связано с тем, что там многие украинцы, которые по программе U4U (Uniting for Ukraine) сами не могут выезжать из страны, приглашают друзей и родственников в Штаты, объясняет она.
По сравнению с довоенным временем украинцы стали меньше отправляться на отдых в экзотические страны. Например, стало меньше бронирований туров на Мальдивы, говорит специалист.
Запланировав отпуск за границей на июнь, можно отдохнуть по цене от 10 тысяч грн. Марина Казакова приводит стоимость туров на одного человека с авиаперелетом, проживанием в гостинице, питанием и трансфером.
Одним из важнейших факторов выбора локации для отдыха является цена. Марина Казакова рекомендует бронировать туры в ближайшее время, пока доступны варианты по стандартной стоимости.
"Европейские отели не ждут украинцев. У них буквально завтра номера могут стать все на "стоп", поскольку после пандемии наблюдается небывалый спрос на отдых. На пике сезона вероятность застать горящий тур низкая, а вероятность того, что придется переплатить – 80%", – обращает внимание она.
Также многие украинцы хотели бы провести отпуск в отелях без россиян.
"Мы не можем гарантировать отели, где не будет россиян – хотя бы потому, что у них может быть двойное гражданство или резидентство другой страны. Но все же на европейских курортах, где нужна шенгенская виза – это Италия, Франция, Испания, Греция – россиян будет меньше", – подсказывает руководитель туркомпании.
Даже если люди улетают в Турцию, можно минимизировать шансы встречаться с "соседями".
"Есть отели, которые ориентированы только на европейский рынок – например, французы выкупают 80% номерного фонда, а 20% оставляют полякам, британцам и другим. Поэтому можно спросить турагента о таких отелях, которые работают на рынок ЕС", – обращает внимание она.
Специалист подсказывает: россияне любят выбирать формат отдыха "все включено" и "ультра все включено".
"Поэтому если вместо Анталии вы будете выбирать Бодрум или Кушадасы, регион Даламана, и не будете выбирать гостиницы, где "все включено", возьмете "завтрак", "завтрак-ужин", то там будет гораздо меньше российских туристов", – говорит Марина Казакова.
Также для летнего отдыха можно рассмотреть Норвегию, которая недавно запретила въезд российским туристам. Там можно взять круиз, прокатиться фьордами.
Напомним, в Европе запустили железнодорожный маршрут, соединяющий три страны – Италию, Словению и Хорватию. Все путешествие через туристические локации длится два часа.
Также Марина Казакова рассказывала РБК-Украина, как самостоятельно спланировать поездку за границу и не потратить при этом много средств.
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