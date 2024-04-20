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Квитки та знижки на готелі. Як самому спланувати відпустку за кордоном: поради

Україна, Субота 20 квітня 2024 06:30
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Квитки та знижки на готелі. Як самому спланувати відпустку за кордоном: поради Фото: Відпочинок в Туреччині (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Марина Казакова

Літо все ближче, і немало українців задумуються над тим, щоб хоча б ненадовго виїхати на відпочинок за кордон. Можна обійтися без турагентів і спланувати таку поїздку самостійно.

Фахівець з підбору турів Марина Казакова ділиться з читачами РБК-Україна порадами, як самостійно спланувати відпочинок за кордоном.

Як самому спланувати поїздку за кордон: поради

"Планування самостійних подорожей може виявитися непростою задачею і навіть великим викликом. Однак можна зробити так, щоб цей процес був в задоволення", – каже Марина Казакова.

  • Обирайте популярні напрямки. Якщо ви не маєте великого досвіду в плануванні поїздок за кордон, не дуже добре володієте англійською мовою, варто обирати популярні курорти. В багатьох місцях там працює україномовний персонал: Італія, Крит, Греція або Туреччина. Можна обрати і Балкани: мови в країнах півострова можуть бути інтуїтивно зрозумілими. У виборі не варто обмежуватись, якщо ви добре говорите англійською.
  • Шукайте прямі перельоти з мінімальними транзитами. Це допоможе уникнути ситуацій, коли втрачається багаж, або спізнень на другий рейс через затримку першого.
  • Перевірте актуальні правила виїзду за кордон. Зараз для в'їзду на територію Євросоюзу вам потрібен біометричний паспорт або звичайний паспорт із візою (або наявність посвідки на проживання).

Квитки та знижки на готелі. Як самому спланувати відпустку за кордоном: порадиФото: Перед поїздкою треба перевірити термін дії паспорта: в деяких випадках можуть не пустити на літак (Getty Images)

  • Перевірте термін дії вашого паспорта. Для перетину наземного кордону через Румунію або Польщу достатньо паспорту, де термін дії лишився 1 місяць, але на літак з таким паспортом не посадять! В основному для авіасполучення термін дії паспорта за 6 місяців до його закінчення. Деякі авіакомпанії дозволяють за 3 місяці. Уточніть у авіакомпанії їхні правила по дозволеному терміну дії паспорта.
  • Не довіряйте всім оголошенням в соцмережах. Буває, пишуть про підозріло дешеві апартаменти. Ви бронюєте і платите, а вже на місці виявляється, що номер вже зайнятий. Або не відповідає фото та опису.
  • Не платіть нікому на особисті картки. Авіаквитки обирайте напряму на сайті авіакомпанії. Уникайте оплат на картки сторонніх осіб. Просіть офіційний рахунок та договір на послуги.
  • Шукайте групові тури із супроводжуючим. Такі поїздки пропонують в всі країни Європи. Є а авіа, а є автобусні із виїздом з Києва, Чернівців, Ужгорода, Львова, Одеси. Це не лише екскурсії: є й опції з поїздками на море. Вас весь час постійно професійний стюарт або гід, який ще й говорить українською мовою.

Квитки та знижки на готелі. Як самому спланувати відпустку за кордоном: порадиФото: Варто обирати отелі, куди не треба довго добиратись з вокзалу чи аеропорту (unsplash.com)

  • Не забудьте ліки та аптечку. В більшості країн ЄС медичні препарати продають виключно за рецептом. Вам буде значно спокійніше, якщо необхідні препарати будуть вже з вами.
  • Підпишіться на розсилки від готелів. Часто в листах вони розсилають новини про акції і розпродажі, які не викладають у відкритий доступ. Це дасть можливість зекономити.
  • Не обирайте віддалені готелі. Часто до таких місць їхати кілька годин, і таксисти можуть взяти з вас велику суму за трансфер. Шукайте таке розміщення, до якого легко дістатись.
  • Продумайте альтернативу. Складіть план на випадок, якщо літак чи автобус спізниться, або якщо його взагалі скасують. Візьміть з собою додаткові гроші, щоб покрити форс-мажору.

"Щоб вся підготовка пройшла максимально без проблем, треба бронювати подорож у перевіреному та надійному місці й не забути перевірити умови в'їзду та документи. Це загальні поради, які вбережуть вас від неперевірених і сумнівних сайтів та ресурсів, і врешті ваш відпочинок пройде комфортно і вам в задоволення", – впевнена Марина Казакова.

Відзначимо, автобусні тури за кордон були популярні й до війни, а тепер це один із найдоступніших варіантів подорожей. Однак часто це тривалі поїздки, які підійдуть не всім туристам. Ми писали, що треба знати про плюси і мінуси автобусних турів.

Також ми писали про всі країни, де туристи мають сплачувати податок за відпочинок.

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