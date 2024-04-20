Квитки та знижки на готелі. Як самому спланувати відпустку за кордоном: поради
Літо все ближче, і немало українців задумуються над тим, щоб хоча б ненадовго виїхати на відпочинок за кордон. Можна обійтися без турагентів і спланувати таку поїздку самостійно.
Фахівець з підбору турів Марина Казакова ділиться з читачами РБК-Україна порадами, як самостійно спланувати відпочинок за кордоном.
Як самому спланувати поїздку за кордон: поради
"Планування самостійних подорожей може виявитися непростою задачею і навіть великим викликом. Однак можна зробити так, щоб цей процес був в задоволення", – каже Марина Казакова.
- Обирайте популярні напрямки. Якщо ви не маєте великого досвіду в плануванні поїздок за кордон, не дуже добре володієте англійською мовою, варто обирати популярні курорти. В багатьох місцях там працює україномовний персонал: Італія, Крит, Греція або Туреччина. Можна обрати і Балкани: мови в країнах півострова можуть бути інтуїтивно зрозумілими. У виборі не варто обмежуватись, якщо ви добре говорите англійською.
- Шукайте прямі перельоти з мінімальними транзитами. Це допоможе уникнути ситуацій, коли втрачається багаж, або спізнень на другий рейс через затримку першого.
- Перевірте актуальні правила виїзду за кордон. Зараз для в'їзду на територію Євросоюзу вам потрібен біометричний паспорт або звичайний паспорт із візою (або наявність посвідки на проживання).
Фото: Перед поїздкою треба перевірити термін дії паспорта: в деяких випадках можуть не пустити на літак (Getty Images)
- Перевірте термін дії вашого паспорта. Для перетину наземного кордону через Румунію або Польщу достатньо паспорту, де термін дії лишився 1 місяць, але на літак з таким паспортом не посадять! В основному для авіасполучення термін дії паспорта за 6 місяців до його закінчення. Деякі авіакомпанії дозволяють за 3 місяці. Уточніть у авіакомпанії їхні правила по дозволеному терміну дії паспорта.
- Не довіряйте всім оголошенням в соцмережах. Буває, пишуть про підозріло дешеві апартаменти. Ви бронюєте і платите, а вже на місці виявляється, що номер вже зайнятий. Або не відповідає фото та опису.
- Не платіть нікому на особисті картки. Авіаквитки обирайте напряму на сайті авіакомпанії. Уникайте оплат на картки сторонніх осіб. Просіть офіційний рахунок та договір на послуги.
- Шукайте групові тури із супроводжуючим. Такі поїздки пропонують в всі країни Європи. Є а авіа, а є автобусні із виїздом з Києва, Чернівців, Ужгорода, Львова, Одеси. Це не лише екскурсії: є й опції з поїздками на море. Вас весь час постійно професійний стюарт або гід, який ще й говорить українською мовою.
Фото: Варто обирати отелі, куди не треба довго добиратись з вокзалу чи аеропорту (unsplash.com)
- Не забудьте ліки та аптечку. В більшості країн ЄС медичні препарати продають виключно за рецептом. Вам буде значно спокійніше, якщо необхідні препарати будуть вже з вами.
- Підпишіться на розсилки від готелів. Часто в листах вони розсилають новини про акції і розпродажі, які не викладають у відкритий доступ. Це дасть можливість зекономити.
- Не обирайте віддалені готелі. Часто до таких місць їхати кілька годин, і таксисти можуть взяти з вас велику суму за трансфер. Шукайте таке розміщення, до якого легко дістатись.
- Продумайте альтернативу. Складіть план на випадок, якщо літак чи автобус спізниться, або якщо його взагалі скасують. Візьміть з собою додаткові гроші, щоб покрити форс-мажору.
"Щоб вся підготовка пройшла максимально без проблем, треба бронювати подорож у перевіреному та надійному місці й не забути перевірити умови в'їзду та документи. Це загальні поради, які вбережуть вас від неперевірених і сумнівних сайтів та ресурсів, і врешті ваш відпочинок пройде комфортно і вам в задоволення", – впевнена Марина Казакова.
Відзначимо, автобусні тури за кордон були популярні й до війни, а тепер це один із найдоступніших варіантів подорожей. Однак часто це тривалі поїздки, які підійдуть не всім туристам. Ми писали, що треба знати про плюси і мінуси автобусних турів.
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