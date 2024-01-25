У Японії запроваджують плату за відвідування знаменитої локації: причини

У Японії готуються запровадити плату за відвідування знаменитої гори Фудзі та обмежити кількість туристів. Нові правила почнуть діяти з 1 липня.

Заходи допоможуть подбати про безпеку відвідувачів та зменшити кількість сміття після їхнього сходження, повідомляє РБК-Україна з посиланням на euronews.travel.

Обмеження на відвідування однієї зі головних пам’яток Японії має захистити це місце від надмірного туризму. На горі Фудзі різко зросла кількість відвідувачів, що викликає занепокоєння влади щодо сміття, яке вони викидають. Тому з липня, коли почнеться 70-деннний літній сезон сходжень, запроваджується денний ліміт до 4000 туристів на день та плата на одному з маршрутів.

Стежка Йосіда є найпопулярнішим підйомом завдяки легкому доступу з Токіо та великій кількості гірських хатин, де пропонують проживання та харчування. У 2023 році на гору піднялися 221 322 людини, з них більше половини – стежкою Йосіда. Через збільшення потоку людей там неодноразово утворювалися "затори", що призводило до нещасних випадків та травм.

Уряд префектури Яманасі в Японії, який контролює пішохідні прогулянки на об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, визнав за необхідне ввести плату для захисту навколишнього середовища.

Якою буде вартість походу, оголосять до лютого. Із 2014 року відвідувачам пропонували добровільно вносити 6,20 євро з людини. Влада обіцяє виручені кошти використати на будівництво укриттів уздовж стежки на випадок виверження вулкану та на обслуговування маршруту.

Нагадаємо, ми писали, чому в туристичних місцях світу забороняють селфі. Ця розвага туристів стала причиною великої кількості смертей.

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