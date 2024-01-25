В Японии вводят плату за посещение знаменитой локации: причины

В Японии готовятся ввести плату за посещение знаменитой горы Фудзи и ограничить количество туристов. Новые правила начнут действовать с 1 июля.

Мероприятия помогут позаботиться о безопасности посетителей и уменьшить количество мусора после их восхождения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на euronews.travel.

Ограничение на посещение одной из главных достопримечательностей Японии должно оградить это место от чрезмерного туризма. На горе Фудзи резко возросло количество посетителей, что вызывает обеспокоенность властей по поводу мусора, который они выбрасывают. Поэтому с июля, когда начнется 70-дневный летний сезон восхождений, вводится дневной лимит до 4000 туристов в день и плата на одном из маршрутов.

Тропа Йосида является самым популярным подъемом благодаря легкому доступу из Токио и большому количеству горных хижин, где предлагают проживание и питание. В 2023 году на гору поднялось 221 322 человека, из них более половины – по тропе Йосида. Из-за увеличения потока людей там неоднократно образовывались "пробки", что приводило к несчастным случаям и травмам.

Правительство префектуры Яманаси в Японии, контролирующее пешеходные прогулки на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, сочло необходимым ввести плату для защиты окружающей среды.

Какой будет стоимость похода, объявят до февраля. С 2014 года посетителям предлагали добровольно вносить 6,20 евро с человека. Власти обещают вырученные средства использовать на строительство укрытий вдоль тропы на случай извержения вулкана и обслуживания маршрута.

Напомним, мы писали, почему в туристических местах мира запрещают селфи. Это развлечение туристов послужило причиной большого количества смертей.

Также мы рассказывали, что в знаменитом городе Италии вводятся новые правила для туристов. С начала лета в городе запретят проводить экскурсии для туристических групп более 25 человек и использовать громкоговорители.