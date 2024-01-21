Непередбачувані наслідки. Чому в туристичних місцях світу забороняють селфі

Туризм асоціюється із яскравими враженнями та красивими фотографіями. Чимало мандрівників роблять селфі, відвідуючи знакові місця. Водночас все більше туристичних локацій забороняють цей вид фотографій.

До яких наслідків можуть призвести туристичні селфі та чому це стає проблемою громадського здоров'я, РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.travel.

Захоплення селфі призвело до більшої кількості фатальних випадків, ніж напади акул

Дослідження, яке було опубліковане в Journal of Travel Medicine у ​​2022 році, виявило, що у попередні 13 років було 379 смертей, пов'язаних із селфі. Серед них було 140 туристів, які трагічно зробили останню фотографію. За той самий проміжок часу сталося 90 фатальних зустрічей з акулами, які були переважно неспровоковані.

Гонитва за ідеальним фото себе у туристичних локаціях не раз призводило до трагічних інцидентів, включаючи смертельні падіння зі скель, аварії з автомобілями та потягами, небезпечні зустрічі з дикою природою.

Як наслідок, туристи тепер отримують чималі штрафи та арешти, якщо заходять надто далеко, роблячи селфі.

Один із останніх випадків, пов'язаних із селфі, стався минулого місяця у Венеції. Група туристів у гондолі стоячи робили селфі й відмовлялися сісти, через що човен перекинувся. Безпосередньо перед інцидентом гондольєр просив пасажирів не рухатися, поки він намагався зробити маневр під низьким мостом. На щастя, туристи особливо не постраждали.

У грудні 24-річна жінка загинула під час спроби сфотографувати себе на краю форту Прабалгад в Індії. Вона впала в ущелину з висоти 60 м.

Під час Тур де Франс у 2023 році глядач намагався зробити селфі з гонщиками, що проїжджали повз і зачепив американського велосипедиста за кермо. Це спричинило нагромадження 20 гонщиків під час 15-го етапу гонки.

Фото: Туристи в Барселоні (unsplash.com)

Торік у мальовничому Портофіно на півночі Італії ввели тимчасову заборону на селфі в деяких районах міста, щоб запобігти натовпам на вузьких вулицях. Заборона була введена після того, як туристи блокували рух, щоб зробити фотографії.

У яких країнах сталося найбільше інцидентів під час фотографування себе

Зйомка ідеального фото для соціальних мереж часто призводить до ризикованої поведінки, що підживлюється бажанням виділитися на тлі інших людей та набрати більше "лайків" у соцмережах. У пошуках кращого кадру люди можуть ігнорувати попередження про небезпеку.

Зі 379 смертей, пов’язаних із селфі з 2008 по 2021 рік, 37,2% випадків люди були мандрівниками, а не місцевими жителями. Падіння з висоти склали половину усіх смертей, потім йшли випадки на транспорті (28,4%) і загибель у воді (15,3%).

Середній вік жертв селфі за цей період становив 24,4 року. Жінки частіше отримували смертельні травми під час падінь з висоти та зіткнення з тваринами, а чоловіки частіше під час випадків, пов'язаних із транспортом.

Найбільша кількість фатальних селфі була в Індії (26,4%), США (10,3%) та Росії (8,7%).

Втім, згідно з дослідженням Journal of Family Medicine and Primary Care, випадків смерті, пов’язаних з селфі, ймовірно було більше, адже зазвичай це не вказується як причина.

Фото: Туристи біля Ніагарського водоспаду (unsplash.com)

Небезпечні селфі стають проблемою громадського здоров'я

Відповідно до наукового аналізу сіднейського університету, селфі стали звичайною частиною повсякденного життя, тому до ризикованих фото слід ставитися як до проблеми охорони здоров’я.

Так само попередні покоління вважали "нормальним" водіння без ременя безпеки, їзду на велосипеді без шолома та куріння, хоча зараз ці уявлення змінилися. Визнаючи ризиковані селфі такою самою проблемою громадського здоров'я, суспільство починає вживати заходів для профілактики та просвіти.

Це могло б дати більше результатів, ніж визначення небезпечних зон, де заборонено робити селфі – водойми, гірські вершини та високі будівлі.

Фото: Туристи у Норвегії (unsplash.com)

Локації, де заборонено робити селфі

Японська компанія JR West Railway Company заборонила використовувати палиці для селфі на своїх платформах, щоб запобігти ураження електричним струмом та падіння на рейки.

Після серії нещасних випадків, пов’язаних із селфі в індійському Мумбаї уряд заборонив зони для селфі в деяких районах міста – на деяких пляжах, місцях фестивалів і біля туристичних пам’яток.

У іспанському Памплоні заборонено робити селфі під час щорічного "Бігу з биками.

У Нью-Йорку забороняють селфі з дикими кішками, якщо між людиною і твариною немає фізичного бар'єру. Відвідувачів озера Тахо попросили не робити "ведмежих" селфі, оскільки повертатися спиною до ведмедя надзвичайно небезпечно.

Нагадаємо, ми писали, що місто Гальштат в Австрії протестує проти напливу туристів. У травні у найбільш відвідуваній локації для фотографій установили дерев’яну стіну, щоб зменшити потік любителів селфі на тлі озера та гір.

Також ми розповідали, що у знаменитому місті Італії запроваджують нові правила для туристів. Із початку літа в місті заборонять проводити екскурсії для туристичних груп понад 25 людей та використовувати гучномовці.