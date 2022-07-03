Япония почти никогда не принимала беженцев. Вторжение РФ в Украину все изменило

После вторжения России в Украину Япония, которая практически не принимала беженцев, открылась для украинцев. Там приняли более 1300 человек, спасающихся от войны. Им помогают адаптироваться в стране и предоставляют разнообразные льготы, дают доступ к работе и образованию, писало ранее РБК-Украина.

После начала войны в Украине Япония стала приглашать не только родственников тех, кто уже живет в стране. Там открыли въезд для всех украинцев, которые хотят приехать. Это совсем нетипичная политика Японии, ведь раньше там практически не принимали беженцев, пишет Washington Post.

"Государственные учреждения были нехарактерно щедры, предоставив пособия, поддержку психического здоровья, языковые курсы и жилье, чтобы помочь украинцам приспособиться к новой жизни", — пишет издание.

Теперь в стране задаются вопросом, станет ли такая политика Японии поворотным моментом в решении миграционных кризисов.

"В Японии, одной из самых богатых стран мира, действует одна из наиболее ограничительных политик в отношении беженцев и просителей убежища. В Японии - самый низкий показатель приема беженцев среди развитых стран", — добавляют в WP.

Поворотный момент? В Японии массово поддерживают Украину

Некоторые эксперты уверены, что ситуация с украинцами в Японии может изменить политику в отношении беженцев в целом.

Фото: Япония приняла более 1300 беженцев из Украины (Getty Images)

"Мы считаем, что текущая ситуация потенциально может стать поворотным моментом для принятия беженцев в будущем. Мы надеемся, что правительство примет во внимание повышенный интерес общественности к приему беженцев и быстро перейдет к фундаментальному пересмотру всей системы ", — говорит Эри Исикава, председатель правления Японской ассоциации беженцев.

По словам аналитиков, Япония опасается, что вторжение России "может придать смелости растущей военной напористости Китая в регионе".

Еще украинцев очень поддерживают рядовые японцы. В издании пишут, что для Японии это нетипично. Ведь у страны раньше всегда был "прохладный интерес к другим кризисам с беженцами — будь-то кризис в Афганистане, военный переворот в Мьянме или война в Сирии".

В Японии действуют строгие законы, которые узко определяют понятие "беженец". Но чтобы упростить процесс приема, украинцев там назвали "эвакуированными".

По данным Агентства иммиграционной службы, из въехавших в Японию 1316 украинцев, 236 человек отправилась в крупнейшую префектуру и столицу — Токио. Здесь для украинцев открыта служба поддержки. Им дают бесплатное временное жилье, долгосрочное государственное жилье с бесплатными коммунальными услугами, скидки на общественный транспорт, помогают учить язык.

Фото: 236 украинцев отправилась в крупнейшую префектуру и столицу — Токио (Getty Images)

С 1982 года в Японии стали действовать приняла законы о приеме беженцев. С тех пор 87 892 человека подали заявления на получение статуса беженца в стране, но за все эти годы одобрили только 915 заявок. В 2021 году Япония предоставила статус беженца 74 заявителям.

"Вторжение России в Украину очень ударило по народу Японии"

Какое-то время назад губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что летние Олимпийские игры 2021 года в Токио придали новый импульс проведению Олимпийских игр с упором на права человека и вовлечение разных сообществ, в том числе беженцев.

Драматическая эвакуация в Японию двух афганских паралимпийцев, бежавших из Кабула на фоне захвата власти талибами после ухода оттуда войск США, также помогла привлечь внимание к бедственному положению беженцев.

"Вторжение России (в Украину) очень сильно ударило по народу Японии, особенно при такой информации, которая доходит до людей напрямую. Она укрепила отношение людей к принятию эвакуированных", — сказал Койке в одном из интервью.

Она признала, что общественное мнение стало более открытым для помощи иностранцам. Но не сказала, изменит ли это политику страны в отношении беженцев в целом.

Фото: В Японии прием украинцев поддерживают местные жители (unsplash.com)

Пока неясно, предпримет ли правительство существенные шаги по пересмотру законов о беженцах. В апреле премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония рассмотрит возможность введения "системы квазибеженцев" для размещения определенных эвакуированных, в том числе украинцев.

Такие изменения поддерживают и японцы: согласно опросу центра Nippon в марте, 51,9% заявили, что политика приема беженцев должна быть усилена.

В прошлом году только шести людям из Африки дали статус беженца

Японская ассоциация беженцев ежегодно помогает тем, кто просит предоставить статус беженца в этой стране. Там говорят, что большинство из таких людей — выходцы из стран Африки.

В 2021 году только шесть человек, бежавших из Африки, были приняты в стране в качестве беженцев. Издание пишет, что многие продолжают жить в нищете, не имея вида на жительство и четкого способа получить работу и жилье в Японии.

Тем временем в Японии появляется еще больше организаций, помогающих украинцам. Группа под названием "Японская поддержка для украинских студентов", в которую входят почти 100 языковых школ по всей Японии, организовала бесплатные занятия и собрала деньги, чтобы компенсировать им расходы.

Директор Института информационных технологий Сэйфу Норито Хираока говорит, что все это стали возможным "из-за уникальности конфликта". В частности, угроза ядерного оружия со стороны президента России вызвала страх в Японии. Ведь это единственная страна, которая испытала на себе ужасающие и разрушительные последствия ядерного удара.

За 75 лет после Хиросимы в результате ядерных испытаний погибло неисчислимое количество людей.

Фото: Хиросима после ядерной бомбардировки (wikipedia.org)

"Не думаю, что это принесет большие измененя. Невероятная поддержка, которую мы наблюдаем, связана с тем, что это была именно Украина. Мне трудно представить, что будет такая же поддержка, если за границей развернется еще одна трагедия", — говорит он.

Но другие все же надеются, что основа перемен в Японии уже заложена.

В прошлом месяце в стране открыли Украинский центр взаимодействия для помощи семьям, особенно с маленькими детьми. На недавнем мероприятии японские волонтеры учили украинцев готовить суши, а эвакуированные показали волонтерам, как готовить украинские блюда и вышивать.

"Надеюсь, это может стать поворотным моментом. Если украинцы, которые приезжают в Японию, смогут хорошо обустроиться и создать здесь настоящую общину, благодаря общению и взаимодействию с ними, я думаю, чувства японцев изменятся", — сказала директор организации Марико Укие.

Напомним, ВУЗы Японии подготовили для украинцев специальную программу: как принять участие.

Также сообщалось, что украинцы в Швейцарии работают в ресторанах и IT-отрасли.