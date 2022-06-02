Украинцы в Швейцарии работают в ресторанах и IT-отрасли. Сколько можно заработать в стране
В стране официально зарегистрировалось более 51 тысячи беженцев из Украины
В Швейцарии с начала войны в Украине зарегистрировались по меньшей мере 54 тысяч беженцев из Украины. Лишь около 1 тысячи из них получили разрешение на работу.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Секретариат миграции Швейцарии.
В государственном секретариате по вопросам миграции отмечают, что более 51 тысячи беженцев, которые спасаются от войны в Украине, к этому моменту получили специальный статус "S". Это дает им право на проживание сроком до года с возможностью продления этого срока.
По словам представителей власти, большинство разрешений на работу было в гостинично-ресторанной индустрии, а также в секторе ИТ и консалтинга в области образования и сельского хозяйства.
Число работающих украинцев беженцев может быть вдвое выше официальных цифр - министр юстиции
В марте швейцарское правительство объявило, что предоставляет украинским беженцам защиту под особым статусом. Они получат разрешение сроком на год на временное проживание с возможностью продления на время, пока в Украине продолжается война.
По этому статусу украинцы будут иметь право на проживание, социальные выплаты и медицинское обслуживание. Также это дает возможность в короткие сроки начать искать работу и перевезти свои семьи в Швейцарию. Дети могут посещать школу.
Фото: Многие украинцы в Швейцарии работают в ресторанной отрасли (unsplash.com)
Министр юстиции Карин Келлер-Саттер на днях встретилась с украинкой, которая работает на кухне ресторана недалеко от столицы Берна. По словам Келлер-Саттер, общее количество украинских беженцев с оплачиваемой работой, вероятно, вдвое больше официально зарегистрированных. Она надеется, что беженцы со специальным статусом смогут найти работу в стране.
Сколько можно заработать в Швейцарии
По данным сайта salaryexplorer, средняя зарплата в Швейцарии составляет 124 000 швейцарских франков в год или 10,3 тысячи франков в месяц. Швейцарский франк сейчас равен примерно 30,93 гривнам, что чуть ниже курса евро (более 31 гривна).
Заработная плата в Швейцарии колеблется от 31 300 CHF (самая низкая средняя) до 553 000 CHF (самая высокая средняя, а фактическая максимальная зарплата выше). Впрочем, цены здесь одни из самых высоких в мире, а зарплаты значительно отличаются в разных профессиях.
Какая средняя зарплата в стране
Средняя заработная плата составляет 119 000 CHF в год. По данным того же сайта, половина (50%) населения зарабатывает менее 119 000 швейцарских франков, а другая половина зарабатывает больше этой суммы.
Около 25% населения страны зарабатывают менее 67 600 швейцарских франков в год, тогда как 75% имеют более высокую от этой суммы зарплату.
"Космические" цены. Одна из самых дорогих стран мира для жизни
В Швейцарии - одни из самых высоких цен в мире буквально на все: проживание, транспорт, еду и недвижимость. В отчете Mercer за 2021 год один из крупных городов Швейцарии, Цюрих, занял четвертое место среди самых дорогих городов мира и самый дорогой город Европы.
Эксперты оценивают Цюрих как город с самыми высокими затратами на питание в ресторанах, фитнес-клубах, также здесь высокие цены на такси.
В среднем стоимость проживания в Цюрихе:
- на 80% дороже, чем в Брюсселе;
- на 74% дороже, чем в Мюнхене;
- на 60% дороже, чем в Париже;
- на 56% дороже, чем в Лондоне;
- на 28% дороже, чем в Нью-Йорке.
Так, чашка кофе в Цюрихе (не в ресторане, а на вынос, если покупать в супермаркете или на заправке) стоит около 3,5-4 швейцарских франка (один франк - около 30,9 грн). По разным оценкам, средние траты на еду в Цюрихе в день могут составлять около 40 франков.
Детальнее о ценах в Швейцарии мы напишем в следующих материалах.
Напомним, ранее мы писали, сколько зарабатывают украинцы в Германии без знания языка.