Выплаты, курсы и работа. Какую помощь получают украинские беженцы в Японии

Украинцев предупредили, куда нельзя трудоустраиваться

Япония проявила беспрецедентную поддержку украинцам. После начала войны страна открыла свои границы для более 1000 искателей убежища из нашей страны.

В прошлом году статус беженца в Японии удалось получить лишь 74 искателям международной защиты, а право находиться в стране по гуманитарным причинам – лишь 580 людям.

За такую "неравномерную" политику правительство начали критиковать правозащитники, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на DW и The Japan Times.

От мест в самолетах из Варшавы до поселения и выплат в Японии

Япония быстро открыла свои границы для украинских беженцев, хотя ранее имела долгую историю запрета въезда людям, которые ищут безопасности от конфликтов.

Японские власти объявили, что принимают более 1000 беженцев из разрушенной войной Украины. Правозащитники критикуют правительство за двойные стандарты, когда для беженцев из других стран, которые географически значительно ближе к Японии, "двери" отрывают менее охотно.

Фото: Япония начала принимать украинских беженцев с начала марта (gettyimages.com)

Через шесть дней после вторжения России в Украину премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что Япония будет принимать эвакуированных из Польши, чтобы помочь ослабить давление на Варшаву. Рейсы с беженцами прибывают в Японию с конца марта.

Сначала въезд разрешался только тем беженцам, которые имели "гаранта" среди родственников или знакомых в Японии, поэтому первые искатели убежища прибывали к своим родным.

С 18 марта страна стала принимать и тех, у кого не было связей со страной. Уже в первую неделю апреля образовалась очередь почти из 900 организаций и лиц, которые предлагали помощь эвакуированным украинцам, включая размещение и работу.

Поддержку, которую гарантировало правительство Японии тем, кто не имеет завязок со страной: жилье, питание, одежда и финансовое обеспечение: единовременную выплату в 1300 долларов и отдельно – от 18 долларов в день для лиц от 12 лет, 12 долларов – за каждого следующего члена семьи от 12 лет, и 9 долларов для младших 11 лет.

Их начали размещать в государственных и частных заведениях – как и многих украинских беженцев в других странах.

Фото: Первых беженцев приглашали к родственникам в Японии (gettyimages.com)

Те, кто приехали к родственникам, могут получить помощь по усмотрению местных муниципалитетов, но большинство расходов ложится на плечи "гарантов".

Для украинских беженцев организованы языковые курсы, школы для детей и сайты, где беженцы могут приобрести одежду, мебель и бытовую технику.

Украинские дети, пока учат язык, общаются со сверстниками жестами. Украинцы, которые ждут в Японии окончания войны и возвращения домой, говорят о высоком уровне доброжелательности и поддержки от японцев.

Особое отношение к украинцам: японцев поразили события в Украине

Япония предоставляет вновь прибывшим из Украины 90-дневную визу и возможность перейти на годовую визу после того, как они найдут работу.

"Мы считаем, что это хороший подход, и мы поддерживаем действия правительства. Мы видим, что украинцев принимают в общины по всей Японии, и люди здесь делают все возможное, чтобы им помочь", - сказал Дайсуке Сугимото, генеральный секретарь Японской сети юристов для беженцев, находящейся в Токио.

Фото: Японцы вышли на акцию поддержки Украины (facebook.com/Arata Yamaoka)

Он добавляет: жаль, что японское правительство не сделало того же в отношении искателей убежища и беженцев из других стран, людей, которые пытались убежать от войны или конфликта в Афганистане, Мьянме, Сирии и других местах.

"Предоставление доступа украинцам является политическим решением, связанным с внешней политикой Японии в отношении Украины, а не решением, основанным на гуманитарных соображениях и потребностях", - подчеркнул он.

Требования к людям, которые просят статус беженца - международную защиту - в Японии трудно выполнить, например, надо предъявить документы, подтверждающие преследование на своей Родине, а также письменные показания свидетелей.

Из-за этого большинство соискателей защиты воспринимаются как экономические мигранты, их содержат в закрытых центрах несколько лет. Жизнь таких беженцев может быть очень тяжелой, ведь даже те, кто может выходить из закрытых центров, не имеют права работать.

"Радует, как обычные японцы приложили все усилия, чтобы помочь украинцам устроиться в их новой жизни. То, что происходит во многих местах Украины, разбивает сердце, но я надеюсь, что это может помочь изменить отношение обычных японцев к беженцам", – говорит Эри Ишикава, председатель Японской ассоциации беженцев.

Фото: японцы обнаружили беспрецедентную поддержку украинцам (facebook.com/Arata Yamaoka)

Она добавила, что исследование показало, что большинство жителей Японии сейчас выступают за то, чтобы больше украинцев получили разрешение въезжать в страну.

Украинцам запретили работать в ночных клубах

По данным правительства, по состоянию на конец мая в Японию прибыли 1055 украинских беженцев. Из них 752 имеют визу, которая позволяет им работать в стране до года. Компаниям, которые трудоустроят украинцев на длительный срок, будут выплачивать до 4600 долларов в год.

В конце мая власти Японии подчеркнули, что украинским беженцам нельзя работать в развлекательных заведениях для взрослых, потому что это запрещено их визовым статусом. О нескольких случаях такого трудоустройства украинцев сообщил министр юстиции Йошихиса Фурукава.

"Были случаи, когда сообщалось, что эвакуированные работают в определенных типах заведений, где им не разрешено", - сказал чиновник.

Фото: Более 750 украинских беженцев получили годовую визу с разрешением работать (gettyimages.com)

Статус проживания не позволяет им работать в хостес-клубах, барах или развлекательных заведениях для взрослых.

Агентство иммиграционных служб направило письменные уведомления эвакуированным украинским гражданам, чтобы сообщить, что такая работа является нарушением их визового статуса.

Министр выразил обеспокоенность, что некоторые украинские беженцы могут стать жертвами торговли людьми.

Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что в глобальном масштабе некоторые украинские беженцы стали жертвами торговли людьми, в то время как ЮНИСЕФ в марте предупредил, что дети, убегающие от войны, подвергаются повышенному риску торговли людьми и эксплуатации.

Напомним, мы писали, что украинцы в Швейцарии работают в ресторанах и IT-отрасли.