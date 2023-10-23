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Понад 3 млрд гривень. Скільки українців скористалися соціальною допомогою в Польщі

Понеділок 23 жовтня 2023 14:51
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Понад 3 млрд гривень. Скільки українців скористалися соціальною допомогою в Польщі Фото: Українські біженці у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Польща надала тимчасовий захист приблизно 1,5 млн українців. На соціальну підтримку українським громадянам у 2022 році країна витратила 364,8 млн злотих (82 млн євро).

Виплатами скористалися 612 тисяч українських родин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на міграційну платформу EWL.

Пільгами соціальної допомоги у 2022 році у Польщі скористалися 1 млн 111 тис. громадян України. Згідно з даними Центрального статистичного управління Польщі, загальна сума виплат склала 364,8 млн злотих (3,1 млрд грн).

Найбільше соціальної допомоги було виплачено у Мазовецькому воєводстві з центром у Варшаві (виплати отримали 242,6 тис осіб – 21,8% від усіх громадян України). Найменше українців, які скористалися допомогою, проживали у Свєнтокшиському воєводстві на південному сході Польщі з центром у Кельце – 17,4 тис. осіб (1,6%).

Соціальна допомога біженцям з України надається у 3 формах: одноразова виплата у розмірі 300 злотих (близько 2600 грн), допомога у вигляді харчування та інші виплати.

"У Польщі для громадян України залишаються доступними соціальні пільги від держави, щомісяця продовжують виплати в рамках програми "500+" (500 злотих – ред.) на дитину. А також є можливість подавати заявки на програми допомоги від міжнародних благодійних фондів та волонтерських організацій",– розповіла голова Фонду підтримки мігрантів на ринку праці EWL Марія Кузенко.

Раніше у Міністерстві фінансів Польщі порахували, що Польща витратила на допомогу Україні близько 50 млрд злотих, або 2% свого ВВП. Водночас за оцінками польських експертів, завдяки українським вимушеним мігрантам ВВП Польщі в 2022 році зріс щонайменше на 1%.

Тим часом кількість українських біженців у Польщі зменшується. Ми писали, чому українці переїжджають до Німеччини.

Нагадаємо, ми розповідали про результати опитування, скільки поляків підтримують припинення підтримки українців. Про можливе припинення пільг раніше заявили у польському уряді.

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