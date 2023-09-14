Чому українські біженці виїжджають із Польщі до Німеччини: основні причини
Кількість українських біженців у Польщі зменшується, тоді як у Німеччині – зростає. Частина українців переїжджають до країни з кращими умовами.
Що впливає на рішення біженців при переїзді до Німеччини, TRAVEL РБК-Україна повідомили експерти міграційної платформи EWL.
Про нову тенденцію міграції українських біженців йдеться у дослідженні, яке у серпні 2023 року провели платформа EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі.
Відтік українців із тимчасовим захистом у Польщі з серпня 2022 року склав понад 350 тисяч осіб, водночас у Німеччині кількість українських біженців зросла на понад 410 тисяч за той самий період. Зараз у Польщі залишаються майже 975 тисяч біженців, у Німеччині – 1,1 млн людей.
Найбільша міграція українських біженців із Польщі до Німеччини відбулася у третьому кварталі 2022 року. Цей період вказали 41% учасників опитування.
Більше половини біженців з України (52%) вирішили переїхати до Німеччини упродовж 3 місяців перебування в Польщі. Третина прожили у Польщі 4-6 місяців.
На рішення виїхати найбільше вплинула наявність друзів та знайомих у Німеччині (43%). Також серед напоширеніших причин:
- вищі соціальні виплати (42%);
- можливість робити більші заощадження (38%);
- пропозиції роботи з вищою зарплатою (27%);
- кращі перспективи для дітей (26%);
- більша пропозиція мовних і професійних курсів (18%);
- знайшли роботу, яка більше відповідає їхній кваліфікації (17%).
Лише 13% опитаних думають про повернення з Німеччини до Польщі.
"Після 24 лютого 2022 року Німеччина відповіла на наплив біженців з України запровадженням ліберальних правил доступу до ринку праці, швидких і часто обов’язкових мовних та професійних курсів для громадян України. Водночас країна використовує високий рівень професійної кваліфікації українських громадян. Ці дії в поєднанні з гострою нестачею робочої сили на німецькому ринку вказують на ймовірність подальшого посилення цього міграційного тренду", – пояснює голова правлінн EWL Анджей Коркус.
Нагадаємо, ми писали, що польські підприємці закликають уряд переконати українців залишитися.
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