Более 3 млрд гривен. Сколько украинцев воспользовались социальной помощью в Польше

Польша предоставила временную защиту около 1,5 млн украинцев. На социальную поддержку украинским гражданам в 2022 году страна потратила 364,8 млн злотых (82 млн евро).

Выплатами воспользовались 612 тысяч украинских семей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на миграционную платформу EWL.

Льготами социальной помощи в 2022 году в Польше воспользовались 1 млн 111 тыс. граждан Украины. Согласно данным Центрального статистического управления Польши, общая сумма выплат составила 364,8 млн злотых (3,1 млрд грн).

Больше всего социальной помощи было выплачено в Мазовецком воеводстве с центром в Варшаве (выплаты получили 242,6 тыс. человек – 21,8% от всех граждан Украины). Меньше всего украинцев, которые воспользовались помощью, проживали в Свентокшиском воеводстве на юго-востоке Польши с центром в Кельце – 17,4 тыс. человек (1,6%).

Социальная помощь беженцам из Украины предоставляется в 3 формах: единовременная выплата в размере 300 злотых (около 2600 грн), помощь в виде питания и другие выплаты.

"В Польше для граждан Украины остаются доступными социальные льготы от государства, ежемесячно продолжаются выплаты в рамках программы "500+" (500 злотых – ред.) на ребенка. А также есть возможность подавать заявки на программы помощи от международных благотворительных фондов и волонтерских организаций", – рассказала глава Фонда поддержки мигрантов на рынке труда EWL Мария Кузенко.

Ранее в Министерстве финансов Польши посчитали, что Польша потратила на помощь Украине около 50 млрд злотых, или 2% своего ВВП. В то же время, по оценкам польских экспертов, благодаря украинским вынужденным мигрантам ВВП Польши в 2022 году вырос минимум на 1%.

Тем временем количество украинских беженцев в Польше уменьшается. Мы писали, почему украинцы переезжают в Германию.

Напомним, мы рассказывали о результатах опроса, сколько поляков поддерживают прекращение поддержки украинцев. О возможном прекращении льгот ранее заявили в польском правительстве.

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