Втрата виплат. Скільки поляків підтримують припинення підтримки українців

Припинення пільг та виплат для українських біженців у Польщі підтримує частина польського суспільства. Про те, що поточна програма підтримки діє лише до кінця року, нещодавно заявили в уряді.

Скільки поляків підтримують продовження допомоги втікачам від війни, а скільки хочуть припинення виплат українцям, РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrayina.pl .

Думки поляків щодо подальшої підтримки біженців із 1 січня 2024 року розділилися. Нове опитування дослідницької компанії Ipsos виявило, що 49% опитаних підтримують продовження допомоги українцям у Польщі. Натомість 42% респондентів висловилися проти.

Серед тих, хто підтримує продовження пільг, 23% висловилися за те, щоб однозначно продовжувати підтримувати українців, а 26% обрали варіант "скоріше продовжувати підтримувати".

Проте 22% опитаних підтримують рішуче припинення допомоги, а 20% обрали відповідь "я б краще припинив підтримку".

Втім, експерти вважають такі результати опитування обнадійливими.

"Було очевидно, що це колись закінчиться. Цей період триває довше, ніж я думала. Це означає, що ми готові довше толерувати цю допомогу", – сказала Магдалена Хрчоновіч з OKO.press.

Опитування демонструє, що поляки добре знають про ситуацію в Україні та про потребу у підтримці цієї країни, а також людей, які переїхали до Польщі через війну, зазначив заступник керівника "Gazety Wyborczej" Роман Імєльські.

Він звернув увагу, що зараз українські біженці почали переїжджати до Німеччини, що створює велику проблему для Польщі.

"Компанії раптово починають втрачати працівників. Ми починаємо розуміти, що Україну потрібно всіляко підтримувати", – підсумував він.