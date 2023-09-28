У Польщі відкрили реєстрацію на нові виплати для біженців: як отримати допомогу

Українські біженці у Польщі можуть розраховувати на грошову допомогу не лише від держави, але й від міжнародних організацій. Фундація PCPM виплачує українцям понад 500 євро за три місяці.
У яких містах можна подати заявку та хто може отримати виплати, РБК-Україна повідомляє з посиланням на ukrainianinpoland.pl.
Організація Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) продовжує прийом заявок на надання грошової допомоги українським біженцям. Можна отримати по 820 злотих (117 євро) на одну особу упродовж 3 місяців. Виплати надаються максимум на 5 людей у сім'ї.
Зазначається, що відтепер виплати доступні мешканцям деяких польських міст та їх околиць. Звертатися можуть біженці у таких містах:
На грошову допомогу можуть претендувати українці, які приїхали до Польщі після 15 лютого 2023 року. Одна з умов – не отримувати раніше виплат від інших гуманітарних організацій на території Польщі. Також ця допомога розрахована на вразливі родини або людей, що мають труднощі з забезпеченням основних потреб та доступом до ринку праці:
Подати заявку на допомогу можна за посиланням. Також можна залишити свій номер телефону, щоб співробітники організації допомогли заповнити анкету.
Раніше повідомлялося, що виплати для українських біженців у Польщі можуть скасувати. Відповідні положення втрачають чинність на початку наступного року, а рішення про їх продовження ще не приймалося.
У Польщі мешканцям невеликих населених пунктів може стати складніше знімати гроші з банкоматів. Апаратів стане менше через те, що у країні запроваджують вимоги встановлювати дороге обладнання і компаніям дешевше демонтувати свої банкомати.
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