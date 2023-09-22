У Польщі стане складніше зняти готівку з банкоматів: причини

У Польщі з 23 вересня запроваджують нововведення щодо банкоматів, яке може ускладнити зняття готівки у невеликих населених пунктах. 40% банкоматів у країні мають встановити систему фарбування банкнот.

Через високу вартість такого нововведення частина компаній збираються демонтувати свої апарати, повідомляє РБК-Україна з посиланням на yavp.pl .

Із 23 вересня 40% банкоматів у Польщі повинні запровадити систему фарбування банкнот (IBNS). Такі зміни охоплюють 8,5 тисяч банкоматів із 21,3 тисяч, які працюють у країні.

Система IBNS передбачає, що при спробі силою дістати купюри із банкомата розриватиметься пакет із фарбою. Забрудненими банкнотами грабіжник вже не зможе ніде розплатитися.

Встановлення системи фарбування коштує приблизно 4350 євро. Це майже половина вартості банкомата, тому компанії не задоволені новим правилом. Зокрема, для компанії Planet Cash впровадження системи IBNS обійдеться приблизно 5 млн євро.

"Ми постійно оптимізуємо нашу мережу і на цьому етапі ми вирішили демонтувати деякі банкомати. По можливості ми продовжуємо замінювати банкомати на пристрої, які також мають функцію внесення готівки – щоб оптимізувати витрати", – розповіли в компанії-операторі банкоматів Planet Cash.

У невеликих населених пунктах чимало банкоматів вже зникли. Компаніям вигідніше відмовитися від їх використання, ніж модернізувати під нові вимоги. Також найближчим часом банкоматів може стати ще менше, якщо в них не встигнуть встановити нову систему захисту. Для мешканців невеликих населених пунктів це може означати відсутність швидкого доступу до зняття готівки з рахунку.