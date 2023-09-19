ua en ru
Вт, 19 вересня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Положення втрачають чинність. У Польщі можуть згорнути виплати українцям

Вівторок 19 вересня 2023 15:05
UA EN RU
Положення втрачають чинність. У Польщі можуть згорнути виплати українцям Фото: Допомога українцям у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пільги для українських біженців у Польщі можуть скасувати. Відповідні положення втрачають чинність на початку наступного року, а рішення про їх продовження ще не приймалося.

Про це заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на businessinsider.com.pl.

В ефірі Polsat News політика запитали про соціальні виплати громадянам України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року.

"Регламент є тимчасовим і втрачає чинність на початку наступного року. Ніщо не є постійним, лише на період триваючого збройного конфлікту, а положення просто втрачають чинність на початку наступного року. На даний момент немає рішення про продовження тих речей, які є в законі", – сказав речник уряду.

На його думку, "ці положення не будуть розширені значною мірою". Він вказав на необхідність ширшого залучення міжнародної спільноти до допомоги громадянам України, які перебувають за межами своєї країни.

З початку повномасштабного вторгнення Польща запровадила широку програму підтримки біженців із України: одноразові виплати новоприбулим 300 злотих (2550 грн), безкоштовне житло і харчування упродовж 120 днів, безкоштовна медицина та освіта для дітей, доступ до ринку праці. Також – щомісячні виплати для дітей до 18 років у 500 злотих (4250 грн)та інші види "дитячої" допомоги.

Нагадаємо, ми писали, чому ставлення поляків до українських біженців погіршується.

Також ми розповідали, як відновити статус UKR у Польщі після перетину кордону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща виплати
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олексій Войцеховський
Справжнє серце Гуцульщини. У скільки обійдеться відпочинок в Верховині восени
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "На море і в гори"
Ирина Савіна
Проїзд за 49 євро. В яких країнах ЄС діють бюджетні абонементи за транспорт
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Віктор Шатров
Історія з 1920-х. Як українські Карпати стали центром активного туризму
Віктор Шатров
історик, публіцист, блогер
Роман Маленков
Від Виговського до Хмельницького. Де поховані творці української державності
Роман Маленков
мандрівник, краєзнавець, директор компанії "Україна Інкогніта"
Всі точки зору