В Польше открыли регистрацию на новые выплаты для беженцев: как получить помощь

Украинские беженцы в Польше могут рассчитывать на денежную помощь не только от государства, но и международных организаций. Фонд PCPM выплачивает украинцам более 500 евро за три месяца.
В каких городах можно подать заявку и кто может получить выплаты, РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.
Организация Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) продолжает прием заявок на предоставление денежной помощи украинским беженцам. Можно получить по 820 злотых (117 евро) на человека в течение 3 месяцев. Выплаты предоставляются максимум на 5 человек в семье.
Отмечается, что теперь выплаты доступны жителям некоторых польских городов и их окрестностей. Обращаться могут беженцы в следующих городах:
На денежную помощь могут претендовать украинцы, приехавшие в Польшу после 15 февраля 2023 года. Одно из условий – не получать ранее выплаты от других гуманитарных организаций на территории Польши. Также эта помощь рассчитана на уязвимые семьи или людей, которые испытывают трудности с обеспечением основных потребностей и доступом к рынку труда:
Подать заявку на помощь можно по ссылке. Также можно оставить свой телефонный номер, чтобы сотрудники организации помогли заполнить анкету.
Ранее сообщалось, что выплаты для украинских беженцев в Польше могут быть отменены. Соответствующие положения утрачивают силу в начале следующего года, а решение об их продлении еще не принималось.
В Польше жителям небольших населенных пунктов может стать сложнее снимать деньги с банкоматов. Аппаратов станет меньше из-за того, что в стране вводятся требования устанавливать дорогостоящее оборудование и компаниям дешевле демонтировать свои банкоматы.
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