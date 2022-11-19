Плетений дах і дерева всередині. Як виглядатиме найбільший аеропорт Польщі

У Польщі вибрали проект майбутнього найбільшого аеропорту країни. Проектувальником основних об’єктів повітряних воріт стане консорціум британських фірм Foster + Partners та Buro Happold.

Вже відомо, як виглядатимуть пасажирський термінал, залізнична станція та розв'язка громадського транспорту, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Що відомо про майбутні повітряні ворота: цифри

Найбільший аеропорт Польщі Centralny Port Komunikacyjny (Центральний комунікаційний порт) буде збудований за 40 км від Варшави. Проект основних споруд, обійдеться уряду Польщі в 150 млн євро.

Концептуальний дизайн, який виконуватимуть всесвітньо відомі архітектори, має бути готовим до середини 2023 року. Креслення, необхідні для будівництва – протягом 2,5 років від укладання контракту, який підписали 11 листопада 2022 року.

Однією з основних пропозицій проекту є можливість розширення і модульна конструкція. Це дозволить збудувати аеропорт у рекордні терміни і ввести його в експлуатацію до 2028 року.

Фото: Як виглядатиме простір у майбутньому аеропорті (fosterandpartners.com)

Спершу пропускна спроможність аеропорту буде до 40 мільйонів пасажирів на рік. До 2060 року повітряні ворота розширять настільки, щоб можна було обслуговувати 65 млн людей на рік.

Який вигляд матиме центральний аеропорт – особливості дизайну

У величезному терміналі акцент буде зроблений на просторі, природному освітленні та озелененні.

Також архітектори зазначають, що особливістю дизайну буде виражене використання плетеної форми. Плетення символізуватиме багату культурну спадщину Польщі та силу єднання її народу.

На площі буде сполучення трьох видів транспорту: повітряного, залізничного та автомобільного.

Фото: Архітектура плетення символізуватиме культуру Польщі (twitter.com/CPK_PL)

Відразу перед входом в термінал планується розташувати транзитний залізничний вокзал, з якого швидкісними потягами можна буде доїхати до найбільших міст Польщі.

Що відомо про архітекторів проекту

Конструкторське бюро "Foster + Partners" було засноване ще в 1967 році. Засновник компанії Норман Роберт Фостер - лауреат Імператорської та Прітцкерівської премій, визнаний ключовою фігурою сучасної архітектури у Великій Британії.

Ім'я цього архітектора пов'язують з розвитком будівництва в стилі "хай-тек" – великі простори, скло і метал, багатофункціональність - і енергоефективними технологіями.

Всесвітньо відомі будівлі авторства Фостера - банк HSBC в Гонконзі (1980-ті), найвищий і найдовший вантовий міст у світі - Віадук Мійо у Франції (2004 рік), штаб-квартира "Apple Park" в Каліфорнії.

Норман Фостер погодився взяти участь у відновленні Харкова після війни.

Фото: Людям буде зручно пересідати на інші види транспорту (cpk.pl)

Який аеропорт найбільший у Польщі зараз

Аеропортом Шопена – зараз є найбільшим у країні. Він розташований на околиці Варшави. Летовище затиснуте інфраструктурою польської столиці. Воно має дві смуги, що перетинаються.

Найближчим часом аеропорт досягне своєї максимальної пропускної спроможності, що не дозволить подальше збільшення кількості рейсів та пасажиропоку.

У 2019 році до пандемії аеропорт Шопена в Варшаві обслужив 18,8 млн пасажирів, що було рекордним пасажиропотоком за всю історію цих повітряних воріт.

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