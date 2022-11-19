Плетеная крыша и деревья внутри. Как будет выглядеть крупнейший аэропорт Польши

В Польше выбрали проект будущего крупнейшего аэропорта страны. Проектировщиком основных объектов воздушных ворот станет консорциум британских фирм Foster+Partners и Buro Happold.

Уже известно, как будут выглядеть пассажирский терминал, железнодорожная станция и развязка общественного транспорта, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Что известно о будущих воздушных воротах: цифры

Крупнейший аэропорт Польши Centralny Port Komunikacyjny (Центральный коммуникационный порт) будет построен в 40 км от Варшавы. Проект основных сооружений обойдется правительству Польши в 150 млн евро.

Концептуальный дизайн, который будут выполнять всемирно известные архитекторы, должен быть готов к середине 2023 года. Чертежи, необходимые для строительства – в течение 2,5 лет со дня заключения контракта, который был подписан 11 ноября 2022 года.

Одним из основных предложений проекта является расширение и модульная конструкция. Это позволит построить аэропорт в рекордные сроки и ввести его в эксплуатацию к 2028 году.

Фото: Как будет выглядеть пространство в будущем аэропорту (fosterandpartners.com)

Сначала пропускная способность аэропорта составит до 40 миллионов пассажиров в год. К 2060 году воздушные ворота расширят так, чтобы можно было обслуживать 65 млн человек в год.

Как выглядит центральный аэропорт – особенности дизайна

В огромном терминале акцент будет сделан на пространстве, естественном освещении и озеленении.

Также архитекторы отмечают, что особенностью дизайна будет выраженное использование плетеной формы. Плетение будет символизировать богатое культурное наследие Польши и силу единения ее народа.

На площади будет сообщение трех видов транспорта: воздушного, железнодорожного и автомобильного.

Фото: Архитектура плетения будет символизировать культуру Польши (twitter.com/CPK_PL)

Сразу перед входом в терминал планируется расположить транзитный железнодорожный вокзал, с которого скоростными поездами можно будет доехать до самых больших городов Польши.

Что известно об архитекторах проекта

Конструкторское бюро "Foster+Partners" было основано еще в 1967 году. Основатель компании Норман Роберт Фостер – лауреат Императорской и Притцкеровской премий, признанный ключевой фигурой современной архитектуры в Великобритании.

Имя этого архитектора связывают с развитием строительства в стиле "хай-тек" – большие пространства, стекло и металл, многофункциональность – и энергоэффективными технологиями.

Всемирно известные здания авторства Фостера – банк HSBC в Гонконге (1980-е), самый высокий и самый длинный вантовый мост в мире – Виадук Мийо во Франции (2004 год), штаб-квартира "Apple Park" в Калифорнии.

Норман Фостер согласился участвовать в восстановлении Харькова после войны.

Фото: Людям будет удобно пересаживаться на другие виды транспорта (cpk.pl)

Какой аэропорт самый большой в Польше сейчас

Аэропортом Шопена – сейчас самый большой в стране. Он расположен на окраине Варшавы. Аэродром зажат инфраструктурой польской столицы. Он имеет две пересекающиеся полосы.

В ближайшее время аэропорт достигнет своей максимальной пропускной способности, что не позволит дальнейшее увеличение количества рейсов и пассажиропока.

В 2019 году до пандемии аэропорт Шопена в Варшаве обслужил 18,8 млн. пассажиров, что было рекордным пассажиропотоком за всю историю этих воздушных ворот.

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