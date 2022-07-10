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Венеция первой в мире вводит плату за въезд в город: кому придется платить

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Воскресенье 10 июля 2022 12:52
Венеция первой в мире вводит плату за въезд в город: кому придется платить Фото: Канал в Венеции (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Стоимость билетов будет варьироваться от 3 до 10 евро

В Венеции объявили дату, с которой посетители должны будут бронировать себе въезд и покупать билет, чтобы увидеть знаменитый город каналов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Вход станет платным с 16 января 2023 года. Ввести плату с туристов впервые предложили три года назад. Такая система, по словам властей города, является первой в своем роде в мире. Таким образом в Венеции надеются облегчить проблемы чрезмерного туризма, от которых страдает город.

Кому нужно будет платить за вход

Путешественники, планирующие посетить Венецию, должны будут заранее зарегистрировать свое посещение. Хотя тем, кто остается в городе на ночь, за вход платить не будет нужно.

Посетители, прибывающие как на общественном транспорте, так и на личном транспорте, должны предварительно забронировать себе "место". Тем, кто посещает близлежащие острова Бурано и Мурано, также надо зарегистрироваться и заплатить. Для тех, кто путешествует на несколько островов, потребуется только один билет.

Венеция первой в мире вводит плату за въезд в город: кому придется платить

Фото: Билет можно будет купить онлайн задолго до поездки (unsplash.com)

Некоторым за въезд в город можно не платить, но билеты все равно нужно будет бронировать. От оплаты освободят жителей региона Венето, студентов и те, кто посещает членов семьи в городе.

В местном совете говорят, что ограничений по количеству посетителей в Венеции не будет. Может расти только цена за билет - в дни, когда туристов особенно много. Для брони билетов создадут специальную онлайн-систему на нескольких языках. Она будет доступна уже осенью для тех, кто хочет купить билет заблаговременно. Посетителям рекомендуют бронировать билеты заранее: тогда цены могут быть ниже.

Сколько придется заплатить за посещение Венеции

Стоимость билетов будет варьироваться от €3 до €10 в зависимости от сезона. В пиковые периоды цена будет выше. Стоимость будут повышать, когда посетителей станет особенно много. Какой именно будет порог, когда цена начнет расти, пока не объявили.

Отметим, на самых красивых пляжах Сардинии ограничат число туристов и также сделают вход платным.

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