Турникеты, камеры и платный въезд в город. Почему в Венеции хотят бороться с переизбытком туристов

Древняя историческая локация постепенно уходит под воду, а крупные судна загрязняют залив

Чтобы бороться с переизбытком туристов, в Венеции уже сейчас контролируют передвижение путешественников, которые приезжают в город, пишет издание Reuters.

"Используя 468 камер видеонаблюдения, оптические датчики и систему отслеживания мобильных телефонов, здесь могут отличать местных жителей от туристов, итальянцев от иностранцев, а также то, откуда люди прибывают, куда направляются и с какой скоростью передвигаются", - говорится в статье.

Каждые 15 минут власти получают снимки с данными о заполненности города, а также сколько гондол движется по Гранд-каналу, ускоряются ли лодки и поднимается ли уровень воды до опасного уровня, отмечают в публикации.

Непопулярная мера. Как в городе хотят ограничить количество туристов

Через месяц после того, как круизным лайнерам запретили заходить в центр города, городские власти готовятся к тому, чтобы начать требовать с туристов предварительной брони визита в специальном мобильном приложении и взимать с однодневных экскурсантов от 3 до 10 евро в зависимости от времени года и сезона.

Турникеты для контроля потоков людей, похожие на те, что используются в аэропортах, находятся на стадии тестировки.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро говорит, что его цель - "сделать туризм более устойчивым" в городе, который будут посещать 25 миллионов человек в год. Но он признает, что новые правила, скорее всего, будут непопулярными.

Фото: В Венеции хотят ограничить количество путешественников и сделать местный туризм "более устойчивым" (unsplash.com/brandon-sok)

"Я ожидаю протестов, судебных исков, всего. Но я обязан сделать город пригодным для жизни для тех, кто здесь живет, а также для тех, кто хочет его посетить", - сказал он.

Потенциальные посетители города настроены к такому нововведению скептически, пишет издание.

"Мне неприятно, когда я слышу, что нужно платить за вход только для того, чтобы увидеть здания на улицах города. Вероятно, это новый способ зарабатывать деньги", - говорит Марк Шибер, гражданин Германии, который приехал в Венецию на кинофестиваль.

Мэр города отметил, что властям еще предстоит решить, сколько именно людей будет считаться преизбытком, и когда вступят в силу новые правила. Хотя ориентировочно они начнут действовать в период со следующего лета по 2023 год.

Частые наводнения: Венеция год за годом уходит под воду

Планы по ограничениям для туристов в Венеции был впервые представлены еще в 2019 году, но их реализацию отложили из-за пандемии COVID.

"Во время прошлогодней изоляции венецианцы восхищались узкими улочками своего города, на этот раз - без толп туристов. А воды лагуны остались нетронутыми из-за отсутствия моторных лодок. Но когда этим летом посетители вернулись на площадь Сан-Марко, и официальные лица заявили, что Венеция не может позволить себе ради собственного выживания оставлять число приезжающих без контроля", - рассказывают в Reuters.

Фото: В главных туристических локациях уже установлены камеры, фиксирующие количество гостей города (unsplash.com/claudio-schwarz)

Отметим, ранее в Венеции против массового туризма протестовали и местные жители. По словам некоторых из них, "чрезмерный туризм" вытеснил постоянных жителей города, уничтожил рабочие места, не связанные с индустрией отдыха, а жилье значительно повысилось в цене. Также протесты были и против возвращения в город лайнеров. Дело в том, что крупные волны, поднимаемые судами, приводят к эрозии фундамента зданий и загрязнению вод залива.

У туристического города и более серьезная угроза, которая актуальна уже много лет. Венеция, один из древнейших городов Европы, постепенно уходит под воду. За XX век суша погрузилась в лагуну на 23 сантиметра. Согласно подсчетам ученых, уже к 2028 году Венеция может стать непригодной для жизни. Наводнения в городе, которые затапливают исторические памятники, стало для Венеции нередким явлением.

К слову, из-за такой угрозы запретить вход в город круизным лайнерам Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО – призывала Италию еще в 2012 году.

"Хотим, чтобы люди сообщали нам, куда хотят поехать, что хотят посетить"

"Должно быть физическое ограничение на количество людей, которые могут находиться в центре городе одновременно. Мы не хотим никого обделять или мешать людям приезжать в Венецию. Мы хотим, чтобы люди бронировали заранее, сообщали нам, куда хотят поехать, что они хотят посетить, чтобы обеспечить лучшее качество обслуживания", - говорит Марко Беттини, гендиректор IT-компании, создавшей систему мониторинга совместно с местным оператором мобильной связи.

Сообщается, что жители, студенты и транзитные пассажиры смогут не платить дополнительный туристический налог. То же касается тех, кто проводит хотя бы одну ночь в отеле Венеции, учитывая, что они уже заплатили тариф за ночлег в размере до 5 евро в день, взимаемый городом.

Видео: Виды Венеции (youtube.com/Drone Snap)

Мэр города Бругнаро уверет, что об угрозе конфиденциальности собранных данных в контексте контроля туристов переживать не стоит.

"Но его посыл было ясным: контролируя количество туристов, приезжающих в Венецию, он также хочет, чтобы путешественники вели себя хорошо", - отмечают в Reuters.

"Будут добавлены условия для получения приоритетных бронирований и скидок. Вместе с тем вы не сможете прийти куда-то в купальнике. Вы не сможете прыгнуть с моста или напиться. Кто бы ни приехал, должен уважать город", - сказал мэр.

В Венеции, где число жителей в центре города сократилось до 55 000 с примерно 175 000 в 1950-х годах, план Бругнаро является предметом горячих споров. Некоторые опасаются, что он отпугнет менее обеспеченных туристов и превратит город в "тематический парк".

Другие жители, наоборот, поддерживают идею ограничений для туристов.

"Я живу здесь 30 лет, и раньше все было по-другому. Раньше Венеция была по-настоящему романтичной. Теперь люди просто спешат поскорее купить шашлык, сделать быстрое селфи на мосту Риальто, а затем спешат сесть на поезд. Я не знаю, действительно ли им это нравится", - говорит 50-летний Стефано Верратти, продавец муранского стекла рядом с городским вокзалом.

Масштабный проект системы шлюзов

Проект спасения Венеции от наводнений был разработан еще около четырех десятилетий назад.

Тогда было запланировано возвести вокруг города систему шлюзов (известных сегодня как проект MOSE), которые бы защищали от прибывающей воды. Но строить конструкции начали только в 2003 году.

Фото: Вид сооружений проекта MOSE с высоты птичьего полета на севере пролива (uk.wikipedia.org)

Процесс затянулся из-за нескольких коррупционных скандалов, связанных с его финансированием и из-за протестов экологических организаций.

Все шлюзы в рамках проекта уже установлены, но работы пока не завершены. Предварительно их должны закончить в декабре 2021 года. К слову, система шлюзов уже спасала город от наводнения в 2020-м. После этого шлюзы будут активировать, когда уровень воды в Венецианской лагуне возрастет на 1 метр.

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