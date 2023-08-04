Платный въезд. Что нужно знать о новой системе пропусков в ЕС

Через год путешественники из более чем 60 стран мира (в том числе и Украины) в Шенгенскую зону без виз будут осуществляться по новым правилам. Надо будет подавать заявку на разрешение поездки.

Запуск Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS), который уже несколько раз откладывался, должен заработать ориентировочно с середины 2024 года.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com рассказывает о главном, что нужно знать о новых требованиях к путешественникам в страны Шенгенской зоны.

1. ETIAS не является визой

Многие СМИ утверждали, что ETIAS – это якобы новый тип визы. Это заставляло путешественников из более чем 60 стран мира верить, что вскоре им понадобится виза для поездки в Шенгенскую зону, хотя между странами действуют безвизовые соглашения.

На самом деле, ETIAS – это не виза, а программа предварительной проверки безвизового режима для всех путешественников в рамках программы безвизового режима ЕС, включая украинцев, британцев, американцев, киви, албанцев, боснийцев и так далее. Если между странами действует безвиз, дополнительно никакой визы оформлять не нужно. Фото: ETIAS – программа предварительной проверки безвизового режима для всех путешественников в рамках программы безвизового режима ЕС (unsplash.com)

Для получения шенгенской визы нужно пройти много разных процедур: записаться на прием, собрать длинный список документов, пройти собеседование и заплатить за визу (даже если вы получите отказ).

А в контексте ETIAS подача заявки на поездку занимает всего десять минут, и нет необходимости посещать собеседование, назначать встречу, собирать документы.

2. Избегайте мошенничества. ETIAS работает под доменом "europa.eu"

Появилось множество сайтов, которые выдают себя за официальный сайт ETIAS или выглядят как официальный сайт ЕС. Также есть претендующие на роль посредников для получения ETIAS. Но это совсем ненужная услуга.

Сайт ETIAS находится в домене Europa.eu, а другие существующие сайты не законны.

3. ETIAS не повлияет на визовые заявки

Путешественникам из более чем 100 стран мира, которым нужна шенгенская виза для поездки в любую из 27 стран Шенгенской зоны на краткосрочные периоды и с целями, пользоваться ETIAS не нужно. Это необходимо только для стран с безвизовым въездом в ЕС.

4. ETIAS – это мера безопасности

Многие британские таблоиды писали о создании ETIAS как "акцию мести ЕС за Brexit", но это не так. Хотя предложение о создании ETIAS и референдуме о Brexit в Великобритании по выходу из ЕС состоялось в 2016 году, они не связаны.

Фото: Схема поможет странам ЕС сократить процедуры въезда на внешние границы (ru.wikipedia.org)

Фактически идея создания системы является попыткой ЕС защитить свои границы после волны мигрантов, достигшей границ ЕС в прошлые годы, и ряда террористических атак.

Также ожидается, что схема поможет странам ЕС сократить процедуры въезда на внешние границы и усилить политику либерализации визового режима. Над созданием схожих систем работают другие страны. В частности, Великобритания и США.

6. Цена – 7 евро, а подать заявку можно за 10 минут

Подать заявку на ETIAS гораздо легче, чем на визу. Путешественникам нужно будет заполнить определенную информацию, загрузить скан паспорта, свою фотографию, и на этом все.

ETIAS будет стоить всего 7 евро. Путешественникам не придется получать новый ETIAS во время каждого путешествия: можно использовать каждый раз тот же, пока он действителен.

Сначала ETIAS будет действовать в течение двух лет. Если срок действия паспорта истекает в течение двух лет после подачи заявки на ETIAS, первый полученный ETIAS будет действовать до истечения срока действия его паспорта.

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