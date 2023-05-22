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Після повернення в Україну. Чи можна знову отримати статус захисту в ЄС

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Понеділок 22 травня 2023 08:30
Після повернення в Україну. Чи можна знову отримати статус захисту в ЄС Фото: Українські біженці у Польщі (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Немало українців вже повернулися додому, виїхавши в Європу через війну. Для цього вони відмовлялися від статусу тимчасового захисту. Але з різних причин хтось із них хоче повернутися в ЄС знову.

Чи можна поновити статус тимчасового захисту в ЄС, якщо українець від нього вже відмовився, повернувся додому, але хоче знову виїхати до Європи? Про це TRAVEL РБК-Україна розповіла юрист Stron Legal Services Мар’яна Гавришко.

В будь-який момент. Як поновити статус захисту в ЄС

Після 24 лютого 2022 року всі українці, які прибули до країн Євросоюзу, рятуючись від війни, можуть отримати статус тимчасового захисту. За загальним правилом він діє рік, та може бути продовжений, якщо підстави його надання зберігаються.

Власникам тимчасового захисту дозволено виїжджати за межі країни-прихистку на територію України або подорожувати в межах Шенгенської зони певний час без автоматичного анулювання статусу, пояснює Мар’яна Гавришко.

"Це відбувається за умови, що термін перебування буде не більший, ніж 90 днів. Проте повертаючись до України на тривалий час, від нього потрібно відмовитись. Попри відмову від статусу тимчасового захисту, українці можуть відновити його в будь-який момент, приїхавши на територію ЄС", – каже вона.

Згідно з законодавством ЄС, якщо ви повернулись в Україну і відмовились від статусу тимчасового захисту, то у разі повернення повинні повторно зареєстровуватись.

Після повернення в Україну. Чи можна знову отримати статус захисту в ЄС

Фото: Повертаючись до країн Європи, там треба зареєструватися повторно (Getty Images)

Також ви можете отримати статус тимчасового захисту в іншій країні ЄС, ніж у тій, що були до того. Проте ці питання потрібно окремо уточнювати в консульстві європейської держави, де ви хочете повторно отримати прихисток. Адже правила перебування та користування статусом регулюються законодавством кожної держави-члена ЄС по-різному, попереджає юрист Stron Legal Services.

Законодавство ЄС не забороняє особам, які відмовились від статусу тимчасового захисту, повторно його отримати.

"Водночас рішення про надання "повторного" тимчасового захисту залишається за країною, до якої ви звернулись. Оскільки це відбувається на дискреційній, тобто індивідуальній основі. Тому можемо сказати, що уніфікованої процедури поновлення статусу тимчасового захисту не існує", – додає фахівець.

Нагадаємо, у містах на заході України збудують житло для переселенців.

Тим часом дедалі більше мешканців країни ЄС готові допомагати українцям: опитування.

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