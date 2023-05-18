Сотні квартир. У містах на заході України збудують житло для переселенців

Міжнародні організації активно долучаються до будівництва житла для переселенців в Україні. Зокрема, за участі фінансової корпорації (NEFCO) планують звести будинки в кількох містах західних областей.

На багатоповерхівки у Івано-Франківську організація виділить майже 10 млн євро, в Дубно на Рівненщині – понад 5 млн євро. Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на pravda.if.ua.

У Івано-Франківську зареєстровані понад 40 тисяч переселенців. Для будівництва кількох багатоповерхівок місцева влада виділила ділянку на території промислової зони заводу "Пресмаш".

Там планується звести 4-поверхові будинки, в яких житло отримають ВПО. Зараз готується документація. Будувати багатоповерхівки почнуть відразу після підписання договору із партнерами.

Також програма будівництва енергоефективного житла для переселенців від NEFCO охопить Дубно, Ковель, Львів, Житомир і Макарів. У Дубні планується збудувати багатоквартирний будинок на 300 людей. Сума інвестицій - 5,3 млн євро. Дубенська міськара вже підписала грантовий контракт із представництвом ЄС на реалізацію проекту. Роботи планують розпочати до кінця 2023 року, повідомив голова РДА Всеволод Пекарський.

Фото: Реконструкція житла (gettyimages.com)

Між тим, на Вінниччині житло для переселенців та вразливих верств населення купуватиме чеська благодійна організація "Людина в біді" (People in need). Наразі невідомо де і скільки житла придбають. Також під соціальне житло будуватимуть нові будинки та модернізуватимуть старі. Про це повідомляє Вінницька ОВА.

Квартири для переселенців побудуть також на Волині. Організація NEFCO виділила майже 12 млн євро на проекти у Ковелі та Нововолинську

Нагадаємо, ми писали, на що скаржаться переселенці у прихистках в Україні.

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