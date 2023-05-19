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Підтримка залишається. Дедалі більше мешканців країни ЄС готові допомагати українцям: опитування

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П'ятниця 19 травня 2023 13:50
Підтримка залишається. Дедалі більше мешканців країни ЄС готові допомагати українцям: опитування Фото: Підтримка України у Латвії (unsplash.com/Krišjānis Kazaks)
Автор: Ольга Маджумдар

Рівень підтримки українців у Латвії за рік війни не зменшується. Активність пожертв для біженців чи України лише зросла.

Допомагати стали більше не лише латиші, а й мешканці інших національностей, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на delfi.lv.

У Латвії не знижується підтримка українців. Такі результати опитування, проведеного у квітні 2023 року центром дослідження ринку та громадської думки SKDS на замовлення агентства LЕТА.

Цього року 41,9% респондентів зазначили, що жертвували для України чи біженців, тоді як у квітні 2022 року таких було 39,2%.

Серед латишів жертвували 56,3% респондентів, серед опитаних інших національностей – 21,3%. Порівняно з опитуванням навесні 2022 року частка латишів, які зробили пожертвування, збільшилася на 3,1%, людей інших національностей – на 2,5%.

Тим часом найактивнішу підтримку надають молоді люди:

  • у віці 25-34 років - майже 54%;
  • у віці 18-24 років - 51%.

Найбільше серед жертвувачів мешканців столичного регіону та Відземі – понад 50%, а найнижча активність пожертвувань у Латгалі (27% респондентів).

В опитуванні у квітні 2023 року взяли участь понад 1000 мешканців Латвії.

На початок року у Латвії було зареєстровано понад 35 тисяч українських біженців. Поки що державна підтримка біженців з України діє до 30 червня. Однак у країні збираються продовжити її до кінця 2023 року.

Нагадаємо, ми писали, що Швейцарія дає українцям гроші на повернення додому.

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