Під загрозою зникнення. В ЮНЕСКО зробили важливу заяву про місто в Європі

ЮНЕСКО рекомендує внести Венецію до списку спадщини, що перебуває під загрозою зникнення.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Travel Tomorrow.
ЮНЕСКО рекомендувала додати Венецію, одне з найпопулярніших туристичних напрямків в Італії, до списку спадщини під ризиком зникнення. Надлишок туристів у місті, яке заходиться на воді, а також наслідки глобального потепління – одні з головних причин для такої рекомендації.
"Постійний розвиток Венеції, наслідки зміни клімату та масового туризму загрожують незворотними змінами видатній цінній пам’ятці", – зазначили у Центрі всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
На думку організації, Італія вжила недостатніх заходів для боротьби з погіршенням стану міста, яке має міжнародне значення. Підвищення рівня моря та інші "екстремальні метеорологічні явища", пов'язані з глобальним потеплінням, "загрожують цілісності" міста, повідомили в ЮНЕСКО.
ЗМІ пишуть: міський голова Венеції Луїджі Бруньяро дав зрозуміти, що діалог з ЮНЕСКО є справою уряду, а не муніципалітету.
Щоб Венецію додали до списку спадщини, яка перебуває під загрозою зникнення, потрібне буде схвалення такого рішення державами-членами на засіданні Комітету всесвітньої спадщини, яке відбудеться з 10 по 25 вересня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
"Вирішенню цих давніх, але термінових проблем заважає відсутність загального спільного стратегічного бачення та "погана ефективність і координація" місцевих і національних органів влади Італії", – вказують у ЮНЕСКО.
Острівне місто Венеція, засноване в 5 столітті, яке стало великою морською державою в 10 столітті й зараз налічує 118 островів. Це також одне з найбільш відвідуваних міст у світі.
В пік туристичного сезону влітку тут ночують 100 000 туристів щодня. Кількість населення у центрі міста невпинно скорочується: люди переїздять в інші місця, бо багато будівель слугують виключно як туристичні.
У 1987 році Венеція була включена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
На початку 2022 року уряд Італії оголосив, що намагатиметься перешкоджати одноденним мандрівникам до Венеції, щоб зменшити загальну кількість туристів, які перебувають у місті одночасно. Всесвітньо відомі канали Венеції вже дуже забруднені через масовий туризм і збільшення руху човнів.
Дані за 2022 рік показали, що близько 100 000 туристів мали змогу відвідувати місто каналів щодня. З новими обмеженнями всі туристи повинні будуть платити за прогулянки містом. Незабаром місто стягуватиме з мандрівників 5 євро, а квитки будуть дійсні лише один день.
"Мета полягає в тому, щоб запобігти одноденному туризму, туризму "наїздів і втеч", прибуттю й від'їзду в той самий день. Це все втомлює і напружує місто. Натомість потрібно заохочувати повільніший туризм", – пояснила Сімоне Вентуріні, заступник мера міста з питань туризму.
Раніше Венеція першою у світі запровадила оплату за відвідування міста.
Також стало відомо, що автентичний "Східний експрес", який складається з вагонів 1920-х років і де пасажирам на борту подають коктейлі та вишукані страви, запускає новий маршрут з Брюсселя до Венеції.
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