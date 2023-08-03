Под угрозой исчезновения. В ЮНЕСКО сделали важное заявление о городе в Европе

ЮНЕСКО рекомендует внести Венецию в список наследия, находящегося под угрозой исчезновения.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Travel Tomorrow.

Избыток туристов и изменение климата. В чем опасность для города

ЮНЕСКО рекомендовала добавить Венецию, одно из самых популярных туристических направлений в Италии в список наследия под риском исчезновения. Избыток туристов в городе, который находится на воде, а также последствия глобального потепления – одни из главных причин такой рекомендации.

"Постоянное развитие Венеции, последствия изменения климата и массового туризма угрожают необратимыми изменениями выдающемуся ценному памятнику", – отметили в Центре всемирного наследия ЮНЕСКО.

По мнению организации, Италия предприняла недостаточные меры для борьбы с ухудшением состояния города, имеющего международное значение. Повышение уровня моря и другие "экстремальные метеорологические явления", связанные с глобальным потеплением, "чреваты целостностью" города, сообщили в ЮНЕСКО.

СМИ пишут: городской глава Венеции Луиджи Бруньяро дал понять, что диалог с ЮНЕСКО является делом правительства, а не муниципалитета.

Фото: Венеции вредят избыток туристов и глобальному потеплению, из-за чего уровень воды в городе растет (unsplash.com)

Чтобы Венецию добавили в список наследия, находящегося под угрозой исчезновения, потребуется одобрение такого решения государствами-членами на заседании Комитета всемирного наследия, которое состоится с 10 по 25 сентября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

"Решению этих давних, но срочных проблем мешает отсутствие общего стратегического видения и "плохая эффективность и координация" местных и национальных органов власти Италии", – указывают в ЮНЕСКО.

Один из самых посещаемых городов в мире. Чем уникальна Венеция

Островной город Венеция, основанный в 5 веке, ставший крупным морским государством в 10 веке и сейчас насчитывает 118 островов. Это также один из самых посещаемых городов в мире.

В пик туристического сезона летом здесь ночуют 100 тысяч туристов ежедневно. Количество населения в центре города постоянно сокращается: люди переезжают в другие места, потому что многие здания служат сугубо как туристические.

В 1987 году Венеция была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Венеция – один из самых посещаемых городов мира (unsplash.com)

В начале 2022 года правительство Италии объявило, что будет пытаться препятствовать однодневным путешественникам в Венецию, чтобы уменьшить общее количество туристов, находящихся в городе одновременно. Всемирно известные каналы Венеции уже сильно загрязнены из-за массового туризма и увеличения движения лодок.

Данные за 2022 показали, что около 100 000 туристов имели возможность посещать город каналов ежедневно. С новыми ограничениями все туристы должны будут платить за прогулки по городу. Вскоре город будет взимать с путешественников 5 евро, а билеты будут действительны всего один день.

"Цель состоит в том, чтобы предотвратить однодневный туризм, туризм "наездов и побегов", прибытие и отъезд в тот же день. Это все утомляет и напрягает город. Вместо этого нужно поощрять более медленный туризм", – пояснила Симоне Вентурини, заместитель мэра города по туризму.

Ранее Венеция первой в мире ввела оплату за посещение города.

Также стало известно, что аутентичный "Восточный экспресс", состоящий из вагонов 1920-х годов, где пассажирам на борту подают коктейли и изысканные блюда, запускает новый маршрут из Брюсселя в Венецию.

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