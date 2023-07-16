Розкіш у стилі 1920-х. Легендарний "Східний експрес" запускає новий маршрут в Європі

Автентичний "Східний експрес", який складається з вагонів 1920-х років і де пасажирам на борту подають коктейлі та вишукані страви, запускає новий маршрут з Брюсселя до Венеції.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Euronews.com.

До Венеції можна дістатися різними способами, але якщо ви – прихильник ексклюзивних красивих подорожей, можна сісти на відомий "Східний експрес". Він провезе вас через Альпи, коли сходить сонце, а до обіду ви опинитеся у чарівній Венеційській лагуні.

У 2024 році компанія розкішного відпочинку Belmond запустить новий маршрут Simplon-Orient-Express з Брюсселя до Венеції: пасажирам обіцяють "одну з найгламурніших поїздок потягом у Європі".

Фото: З 2024 року "Східний експрес" запустить маршрут до Венеції з Брюсселя (facebook.com/venicesimplonorientexpress)

Світло ар-деко та відреставровані вагони. Що таке "Східний експрес"

Venice Simplon-Orient-Express (VSOE) – це приватний розкішний потяг, який курсує з європейських міст до Венеції. Нині ним володіє компанія Belmond.

Ці послуги не слід плутати з потягом Orient Express, який курсував між Парижем і Бухарестом – в останні роки маршрут було скорочено. Спальний поїзд EuroNight був прямим нащадком оригінального "Східного експресу", який щоденно відправлявся з Парижа до Відня та на Балкани.

Фото: Потяг провезе вас через Альпи, коли сходить сонце (facebook.com/venicesimplonorientexpress)

Хоча цей поїзд-нащадок використовувався в основному для всіх типів пасажирів до Центральної та Східної Європи за стандартними тарифами, поїзд VSOE призначений для туристів, які хочуть здійснити поїздку саме на розкішному поїзді.

Фото: Мандрівка "Східним експресом" розрахована на туристів (facebook.com/venicesimplonorientexpress)

Тарифи на проїзд у Venice Simplon-Orient-Express високі, оскільки це не звичайне залізничне сполучення, а скоріше відпочинок в автентичній атмосфері із п’ятизірковим рестораном на борту.

Джеймс Шервуд з Кентуккі, США, ще у 1977 році купив два оригінальні вагони на аукціоні, коли Compagnie Internationale des Wagons-Lits відмовилася від обслуговування оригінального Orient Express, передавши послугу національним залізницям Франції, Німеччини та Австрії.

Протягом наступних кількох років Шервуд витратив 16 мільйонів доларів США на придбання 35 спальних вагонів, вагонів-ресторанів і вагонів Pullman. 25 травня 1982 року відбувся перший рейс Лондон-Венеція.

Зараз венеціанський Simplon-Orient-Express складається з відреставрованих історичних вагонів 1920-х років.

Вагон-ресторан "Étoile Du Nord" був побудований у 1926 році та має складну дерев’яну інкрустацію маркетрі та зелену оксамитову оббивку.

Вагон-ресторан "L’Oriental" обшитий чорними лаковими панелями, а "Côte d’Azur" прикрашений склом René Lalique.

Пасажири ночують в історичних каютах з освітленням у стилі ар-деко та мармуровими ванними кімнатами.

Фото: Відреставровані вагони з унікальним дизайном (facebook.com/venicesimplonorientexpress)

Новий нічний поїзд з Брюсселя до Венеції

Пасажири зможуть скористатися новим маршрутом з Брюсселя до Венеції з 2024 року. Поїзд відправлятиметься близько 17:10. Під час подорожі можна скуштувати коктейлі перед вечерею в легендарному барі Car 3674, де постійно грає піаніст і є послуга Midnight Branch.

Подорож розпочнеться із сезонного обіду з чотирьох страв від шеф-кухаря Жана Імбера, також буде доступний вибір вин від сомельє. Страви включають філе яловичини з червоним вином або омарів vol-au-vent. Є широкий вибір сирів. Також є окреме ікорне меню.

Фото: Сніданки, обіди та вечері на борту розроблені шеф-кухарями (facebook.com/venicesimplonorientexpress)

Наступного ранку у ваше купе стюард подасть французький сніданок, доки поїзд проноситься повз високі альпійські вершини та льодовикові озера. Далі буде обід, який складається з трьох страв.

Коли ви наближаєтеся до Венеції, вам подадуть тістечка, якими можна поласувати, роздивляючись вже міську архітектуру. Поїзд прибуватиме до Венеції близько 19:00.

Поїздки заплановані на 18 квітня та 25 липня. Крім того, з Венеції до Брюсселя курсують два рейси 15 квітня та 22 липня. Поїздка за таким маршрутом коштуватиме близько 4700 фунтів (5432 євро).

Зараз компанія Belmond також здійснює рейси до Венеції з Амстердама, Парижа та Ліона.

Нагадаємо, "Східний експрес", який курсував з Лондона до Венеції, скоротить частину маршруту у Британії через Брекзит.

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