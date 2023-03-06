Під час війни. Як чоловікам виїхати за кордон на авто: пояснення юриста

Під час дії воєнного стану в Україні для виїзду за кордон на автомобілі чоловікам призовного віку, окрім основних документів, потрібно мати документ, який підтверджує право на отримання відстрочки від призову.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Як виїхати за кордон без затримок і проблем".

Юрист юридично-консалтингової компанії "Де-юре" Димитрій Стріченко перерахував основні моменти, які треба враховувати чоловікам при виїзді за кордон на автомобілі.

Які документи потрібні при виїзді за кордон чоловікам на авто:

Один з таких документів: паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка; Посвідчення водія; Технічний паспорт на авто; Зелену карту (страховка автомобіля при виїзді за кордон); Документ, який підтверджує право на отримання відстрочки від призову для чоловіків призовного віку.

При виїзді за кордон для жінок на авто треба мати:

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон; Посвідчення водія; Техпаспорт на авто; Зелена карта.

Фото: Термін дії прострочених за час виїзду за кордон документів можна продовжити, звернувшись до дипломатичного відомства України за кордоном (Getty Images)

"Варто додати, що рамках Постанови Кабміну № 69 від 27.01.2023 забороняється виїзд певних категорій жінок та чоловіків, які перебувають на державній службі, працюють на підприємствах з часткою володіння держави понад 50% та/або мають бронювання", – звертає увагу фахівець.

Винятками є такі обставини:

якщо вони є одиноким батьком чи матір'ю дитини/дітей до 18 років;

якщо вони їдуть відвідати дітей;

для супроводу дітей для виїзду за межі України;

для лікування.

"Якщо ви перетинаєте кордон разом із з дітьми, потрібно мати з собою свідоцтво про народження дитини в оригіналі та паспорт, якщо дитині 16 і більше років. Згода іншого з батьків не вимагається", – каже юрист.

Якщо ви виїхали за кордон і за цей час термін дії ваших документів вичерпався, можна звернутись до дипустанов України, щоб продовжити дію документа на 5 років, пояснює експерт. Продовження терміну дії закордонного паспорта є безкоштовним та виконується протягом доби.

Коли є для виїзду за кордон ви використали "внутрішній" паспорт, для повернення потрібно отримати закордонний паспорт або свідоцтво про підтвердження особи.

"Варто пам’ятати, що на території України, приймаються та визнаються всі документи, що були згенеровані в додатку "Дія", тому для тих хто в’їжджає чи навпаки залишає країну – можна скористатись цим додатком на пункті пропуску", – пояснює Дмитрій Стріченко.

Раніше повідомлялося, навіщо потрібна страховка при виїзді за кордон і що вона покриває.

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