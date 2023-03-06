Під час війни. Як чоловікам виїхати за кордон на авто: пояснення юриста

Під час дії воєнного стану в Україні для виїзду за кордон на автомобілі чоловікам призовного віку, окрім основних документів, потрібно мати документ, який підтверджує право на отримання відстрочки від призову.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Як виїхати за кордон без затримок і проблем".
Юрист юридично-консалтингової компанії "Де-юре" Димитрій Стріченко перерахував основні моменти, які треба враховувати чоловікам при виїзді за кордон на автомобілі.
Які документи потрібні при виїзді за кордон чоловікам на авто:
При виїзді за кордон для жінок на авто треба мати:
Фото: Термін дії прострочених за час виїзду за кордон документів можна продовжити, звернувшись до дипломатичного відомства України за кордоном (Getty Images)
"Варто додати, що рамках Постанови Кабміну № 69 від 27.01.2023 забороняється виїзд певних категорій жінок та чоловіків, які перебувають на державній службі, працюють на підприємствах з часткою володіння держави понад 50% та/або мають бронювання", – звертає увагу фахівець.
Винятками є такі обставини:
"Якщо ви перетинаєте кордон разом із з дітьми, потрібно мати з собою свідоцтво про народження дитини в оригіналі та паспорт, якщо дитині 16 і більше років. Згода іншого з батьків не вимагається", – каже юрист.
Якщо ви виїхали за кордон і за цей час термін дії ваших документів вичерпався, можна звернутись до дипустанов України, щоб продовжити дію документа на 5 років, пояснює експерт. Продовження терміну дії закордонного паспорта є безкоштовним та виконується протягом доби.
Коли є для виїзду за кордон ви використали "внутрішній" паспорт, для повернення потрібно отримати закордонний паспорт або свідоцтво про підтвердження особи.
"Варто пам’ятати, що на території України, приймаються та визнаються всі документи, що були згенеровані в додатку "Дія", тому для тих хто в’їжджає чи навпаки залишає країну – можна скористатись цим додатком на пункті пропуску", – пояснює Дмитрій Стріченко.
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