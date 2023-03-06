Во время войны. Как мужчинам выехать за границу на авто: объяснение юриста

Во время действия военного положения в Украине для выезда за границу на автомобиле мужчинам призывного возраста, кроме основных документов, необходимо иметь документ, подтверждающий право на получение отсрочки от призыва.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Как уехать за границу без задержек и проблем".

Юрист юридически-консалтинговой компании "Де-юре" Димитрий Стриченко перечислил основные моменты, которые нужно учитывать мужчинам при выезде за границу на автомобиле.

Какие документы нужны при выезде за границу мужчинам на авто:

Один из таких документов: паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический паспорт; служебный паспорт; удостоверение личности моряка; Водительское удостоверение; Технический паспорт на авто; Зеленая карта (страховка автомобиля при выезде за границу); Документ, подтверждающий право получения отсрочки от призыва для мужчин призывного возраста.

При выезде за границу для женщин на авто нужно иметь:

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу; Водительское удостоверение; Техпаспорт на авто; Зеленая карта.

Фото: Срок действия просроченных за время выезда за границу документов можно продлить, обратившись в дипломатическое ведомство Украины за границей (Getty Images)

"Следует добавить, что в рамках Постановления Кабмина № 69 от 27.01.2023 запрещается выезд определенных категорий женщин и мужчин, которые находятся на государственной службе, работают на предприятиях с долей владения государства более 50% и/или имеют бронирование", – обращает внимание специалист.

Исключениями являются следующие обстоятельства:

если они являются одиноким отцом или матерью ребенка/детей младше 18 лет;

если они уезжают навестить детей;

для сопровождения детей для выезда за пределы Украины;

для лечения.

"Если вы пересекаете границу вместе с детьми, нужно иметь с собой свидетельство о рождении ребенка в оригинале и паспорт, если ребенку 16 и более лет. Согласие другого родителя не требуется", – говорит юрист.

Если вы выехали за границу и за это время срок действия ваших документов истек, можно обратиться в дипучреждения Украины, чтобы продлить действие документа на 5 лет, объясняет эксперт. Продление срока действия загранпаспорта бесплатно и выполняется в течение суток.

Когда для выезда за границу вы использовали "внутренний" паспорт, для возвращения нужно получить загранпаспорт или свидетельство о подтверждении личности.

"Следует помнить, что на территории Украины принимаются и признаются все документы, которые были сгенерированы в приложении "Дия", поэтому для въезжающих или наоборот покидающих страну можно воспользоваться этим приложением на пункте пропуска", – объясняет Дмитрий. Стриченко.

Ранее сообщалось, зачем нужна страховка при выезде за границу и что она покрывает.

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