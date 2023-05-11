Перші рейси. Куди почала літати європейська компанія SkyUp

Європейский підрозділ української авіакомпанії SkyUp почав виконувати перші рейси з 9 травня. Це були перельоти між Мюнхеном і Хургадою.

Замовником рейсів став новий естонський стартап Marabu, який спеціалізується на туристичних маршрутах із міст Німеччини на морські курорти, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Днями український лоукостер SkyUp оголосив про відкриття підрозділу з реєстрацією у країні ЄС – на Мальті. Зараз у флоті SkyUp MT є один літак Boeing 737-800 у на 189 місць, який надійшов із флоту українського SkyUp. У європейському підрозділі працюють українські екіпажі, які пройшли навчання та отримали європейські сертифікати.

Мальтійська SkyUp працює на умовах мокрого лізингу. Цей означає, що авіакомпанія надає літак в оренду разом із екіпажами та страховкою. При цьому замовник рейсів оплачує фіксовану ціну, яка не залежить від кількості пасажирів на рейсах.

Фото: Літак авіакомпанії SkyUp (gettyimages.com)

Український авіаперевізник вирішив створити європейське дочірнє підприємство у 2022 році після початку війни. Компанії вдалося евакуювати майже всі літаки за кордон до початку вторгнення і закриття повітряного простору України.

Наявність європейського сертифікату дозволить SkyUp MT скористатися перевагами відкритого неба Європи – виконувати польоти без обмежень європейськими маршрутами.

Також підрозділ зможе піднімати ціни на свої послуги. Раніше SkyUp був для Євросоюзу оператором із третьої країни, тому компанія була змушена робити знижки через додаткову бюрократію.

Нагадаємо, ми писали, що ще одна українська компанія почала виконувати рейси за кордоном.

Також повідомлялося, що відбулося з українськими авіакомпаніями за понад рік війни.

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