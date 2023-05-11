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Первые рейсы. Куда начала летать европейская компания SkyUp

Фото: Самолет SkyUp в полете (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Европейское подразделение украинской авиакомпании SkyUp начало выполнять первые рейсы с 9 мая. Это были перелеты между Мюнхеном и Хургадой.

Заказчиком рейсов стал новый эстонский стартап Marabu, специализирующийся на туристических маршрутах из городов Германии на морские курорты, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

На днях украинский лоукостер SkyUp объявил об открытии подразделения по регистрации в стране ЕС – на Мальте. Сейчас во флоте SkyUp MT есть один самолет Boeing 737-800 на 189 мест, поступивший из флота украинского SkyUp. В европейском подразделении работают украинские экипажи, прошедшие обучение и получившие европейские сертификаты.

Мальтийский SkyUp работает на условиях мокрого лизинга. Это означает, что авиакомпания предоставляет самолет в аренду вместе с экипажами и страховкой. При этом заказчик рейсов оплачивает фиксированную цену, не зависящую от количества пассажиров на рейсах.

Фото: Самолет авиакомпании SkyUp (gettyimages.com)

Украинский авиаперевозчик решил создать дочернее европейское предприятие в 2022 году после начала войны. Компании удалось эвакуировать почти все самолеты за границу до начала вторжения и закрытия воздушного пространства Украины.

Наличие европейского сертификата позволит SkyUp MT воспользоваться преимуществами открытого неба Европы – выполнять полеты без ограничений по европейским маршрутам.

Также подразделение сможет поднимать цены на свои услуги. Ранее SkyUp был для Евросоюза оператором из третьей страны, поэтому компания была вынуждена делать скидки из-за дополнительной бюрократии.

Напомним, мы писали, что еще одна украинская компания начала выполнять рейсы за границей.

Также сообщалось, что произошло с украинскими авиакомпаниями за год войны.

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