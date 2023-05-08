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На екс-літаку МАУ. Ще одна українська компанія почала виконувати рейси за кордоном

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Понеділок 08 травня 2023 13:47
На екс-літаку МАУ. Ще одна українська компанія почала виконувати рейси за кордоном Фото: Колишній літак МАУ Boeing 737-800 UR-PSF (flickr.com/ERIC SALARD)
Автор: Ольга Маджумдар

Українська авіакомпанія Windrose ("Роза Вітрів") днями відновила польоти на літаку Boeing 737-800, який раніше знаходився у флоті МАУ.

Із 4 травня цей авіалайнер почав виконувати рейси до Європи з Хургади на замовлення авіакомпанії FlyEgypt, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

У профільному виданні з'ясували, що з 4 травня літак з реєстрацією UR-PSF вже встиг побувати у Познані, Вроцлаві, Берліні, Ліллі, Дюссельдорфі та Будапешті. Лайнер виконував по 2-4 рейси на день.

Літак Boeing 737-800 UR-PSF був переведений з флоту МАУ до флоту Windrose на початку 2023 року. Згідно з даними державного реєстру повітряних суден, у парку "Рози Вітрів" числиться 21 літак. Проте за останні 3 місяці онлайн-радар Flightradar24 зафіксував польоти лише одного борту авіакомпанії – UR-PSF.

Також до "Рози Вітрів" з МАУ перейшли літаки Embraer 190 з реєстрацією UR-EMA та Boeing 737-900ER з реєстрацією UR-PSI. До лютого 2022 року флот авіакомпанії становили авіалайнери Airbus та ATR.

У жовтні 2022 року МАУ припинила польоти через конфлікт співвласників з питань управління авіаперевізником. Переведення літаків МАУ у флот Windrose може бути пов’язане бути спробою повернути лайнери в роботу.

Нагадаємо, ми писали, що SkyUp почав літати на евакуйованому з "Борисполя" літаку.

Також повідомлялося, що відбулося з українськими авіакомпаніями за понад рік війни.

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