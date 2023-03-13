Перша євроколія. З України запустять додаткові потяги до Варшави: деталі

В Україні почали будувати першу європейську залізничну колію, щоб запустити прямі поїзди з українських міст до Варшави.

До кінця року планується продовжити євроколію від кордону до Львова, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Наразі будується ділянка залізниці європейського стандарту з шириною колії 1435 мм від польського села Гребенне до української Рави-Руської, пише польське видання Rzeczpospolita.

"До кінця 2023 року ми продовжимо цю ділянку до Львова по широкій колії, яка вже є. У майбутньому це створить можливість курсування прямих поїздів Варшава-Львів без пересадок і без заміни шасі", – розповів директор офісу міжнародних проектів "Укрзалізниці" Володимир Шемаєв.

Це допоможе розвантажити дороги та збільшити кількість поїздок потягами.

Згодом планується також побудувати нові шляхи з Кракова до Львова через польське село Медики та від Дорогуська через Ягодин до Ковеля.

Залізничні перевезення з Польщі чи Румунії в Україну могли б бути значно швидшими, без необхідності пересадки пасажирів і перевантаження вантажів на кордоні, якби не різниця в ширині колії.

Фото: Єдиний прямий поїзд Київ-Варшава (twitter.com/AndyBTravels1)

"Останніми днями черга вантажівок до переходу "Рава-Руська – Гребенне" розтягнулася з українського боку на понад 20 кілометрів", – пише польське видання.

У лютому "Укрзалізниця" запустила ще два поїзди до Польщі. Вони курсують з Києва та Харкова до Перемишля, Варшави та Хелма.

Нагадаємо, ми писали, як дістатися до Угорщини прямим рейсом з України.

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