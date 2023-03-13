Первая евроколея. Из Украины запустят дополнительные поезда в Варшаву: детали

В Украине начали строить первую европейскую колею, чтобы запустить прямые поезда из украинских городов в Варшаву.

До конца года планируется продлить евроколею от границы до Львова, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на ukrayina.pl.

В настоящее время строится участок железной дороги европейского стандарта с шириной колеи 1435 мм от польской деревни Гребенное до украинской Равы-Русской, пишет польское издание Rzeczpospolita.

"До конца 2023 года мы продолжим этот участок до Львова по широкой колее, которая уже есть. В будущем это создаст возможность курсирования прямых поездов Варшава-Львов без пересадок и без замены шасси", – рассказал директор офиса международных проектов "Укрзализныци" Владимир Шемаев.

Это поможет разгрузить дороги и увеличить количество поездок на поездах.

Со временем планируется также построить новые пути из Кракова во Львов через польское село Медики и от Дорогуска через Ягодин до Ковеля.

Железнодорожные перевозки из Польши или Румынии в Украину могли бы быть значительно быстрее, без необходимости пересадки пассажиров и перегрузки грузов на границе, если бы не разница в ширине колеи.

Фото: Единственный прямой поезд Киев-Варшава (twitter.com/AndyBTravels1)

"В последние дни очередь грузовиков к переходу "Рава-Русская – Гребенное" растянулась с украинской стороны более чем на 20 километров", – пишет польское издание.

В феврале "Укрзализныця" запустила еще два поезда в Польшу. Они курсируют из Киева и Харькова в Перемышль, Варшаву и Хелм.

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