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Як поляки сприймають українців через 9 місяців війни: нове опитування

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Понеділок 19 грудня 2022 18:01
Як поляки сприймають українців через 9 місяців війни: нове опитування Фото: Підтримка України в Польщі (unsplash.com/andrew-keymaster)
Автор: Ольга Маджумдар

Більшість поляків сприймають українців дуже схожими на себе і готові навіть стати родичами. Про це свідчить опитування в журналі "Наука" Польської академії наук.

Який зараз рівень підтримки українців у польському суспільстві, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на uamedia.eu.

Поляки сприймають українців схожими на себе, повідомляє polskieradio.pl. Згідно з опитуванням, середній рівень сприйняття українців з початку війни практично не змінився і залишається на такому ж високому рівні. Наприклад, стільки людей в опитуванні готові приймати українців в своє коло спілкування:

  • як колегу по роботі – 92% респондентів;
  • як сусіда – 92% опитаних;
  • як члена сім’ї – 87%.

Також дослідники запитали поляків, чи сприймають вони українців подібними до себе. Виявилося, що різниця між двома народами сприймається так:

  • схожі – 54%;
  • дуже схожі – 23%;
  • ідентичні – 4%;
  • інакші – 17%.

Сприйняття українців у Польщі, як і раніше, пов'язаний із рівнем достатку опитаних. Бідніші люди сприймають наших біженців більш скептично, так само меншою мірою сприймали українців у своєму середовищі люди правих поглядів.

Як поляки сприймають українців через 9 місяців війни: нове опитування

Фото: Пункт видачі гуманітарної допомоги (gettyimages.com)

Як зазначили автори, на позитивне ставлення до наших громадян вплинули часті контакти та повага до нації, яка захищає свою свободу.

З перших місяців війни поляки найчастіше надавали таку допомогу українцям:

  • матеріальна допомога – 58%;
  • фінансова допомога – 54%;
  • державна допомога, що виражалася в висловленні підтримки онлайн – 46%;
  • волонтерська роботи для українців – 15%;
  • притулок у себе вдома – 6%.

Серед тих, хто допомагав українцям, переважали ті, хто знав когось з України особисто ще до війни, люди з вищим рівнем освіти та матеріальним становищем, більше жінок, ніж чоловіків.

Нагадаємо, ми писали, що у Польщі готують зміни для працівників.

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