Без переплат. Що потрібно знати про оренду квартири в Польщі: поради
У Польщі проживає понад 2 млн українців, майже половина з них – біженці. Більшості доводиться винаймати житло і багато хто відчуває труднощі з пошуком підходящої квартири.
Що потрібно знати про оренду житла у Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на VisitUkraine.today.
Що потрібно врахувати під час перегляду квартири
Житло у Польщі місцеві мешканці та українці зазвичай шукають на перевірених ресурсах: olx.pl, otodom.pl, gratka.pl.
Українцям варто врахувати, що перегляд квартири завжди безкоштовний, навіть попри величезний попит на житло з приїздом біженців. Якщо комісія за перегляд вказана в оголошенні, відгукуватись на такий варіант не варто. Крім того, не варто вносити заставу та підписувати договір до перегляду житла.
Необхідно обговорити з власником квартири всі питання до підписання договору – наприклад, чи можна приймати гостей, тримати домашніх тварин.
Також варто звернути увагу на речі, які виявляться важливими згодом:
- інфраструктуру біля будинку: наявність магазинів, аптек, дитячого майданчика, транспортної зупинки;
- стан меблів та побутової техніки. Необхідно зробити фото та зафіксувати з господарем усі пошкодження. Можна скласти акт прийому-передачі, у якому перерахувати меблі, техніку та його стан;
- лічильники – вони мають бути справними;
- сусідів – бажано познайомитись з ними до підписання договору.
Фото: Варто вивчити інфраструктуру біля будинку (pixabay.com)
Які питання потрібно прояснити перед підписанням договору
На ринку нерухомості можуть діяти шахраї – такі випадки дедалі частіше фіксують у Польщі. Тому насамперед необхідно перевірити права власника на оренду житла. Після цього варто уточнити:
- вартість комунальних послуг навесні-влітку та яка буде оплата в опалювальний сезон;
- хто оплачуватиме ремонт побутової техніки та меблів;
- термін, за який слід попередити про розірвання договору;
- розмір застави – у Польщі зазвичай розмір місячної плати.
Що потрібно знати про договір оренди
Короткостроковий договір орендодавці у Польщі підписують неохоче. Стандартний термін дії зазвичай 12 місяців, тому розірвати договір без втрати застави раніше за вказану дату неможливо.
Щоб розуміти написане в договорі, його варто складати двома мовами – польською та англійською, або українською.
Необхідно перевірити, що до договору включені пункти:
- вартість оплати;
- сума застави та умови її повернення;
- вартість комунальних послуг;
- дата розрахунку;
- термін дії договору;
- оцінка майна у квартирі;
- контактні дані власника та орендаря.
Фото: Багатоквартирні будинки у Гданську (pixabay.com)
Що потрібно врахувати при виборі квартири у Польщі: поради українки
Оплата комунальних послуг у Польщі відрізняється від українських. При виборі житла варто враховувати, яка система опалення та водопостачання встановлена. Про це TRAVEL РБК-Україна розповіла киянка Світлана Мащенко, яка рік винаймає житло для великої родини у Гданську.
"Найголовніше, що потрібно врахувати при виборі квартири – щоб гаряче водопостачання та опалення було централізоване. Це набагато дешевше, ніж окреме. Раніше в іншій квартирі, де ми воду гріли бойлером, електрика обходилася в 1000 злотих на місяць (понад 8000 грн – ред.). А нещодавно наша родина переїхала до квартири з газовою колонкою – нагрівання води обходиться у копійки", – каже українка.
Вона орендує 3-кімнатну квартиру площею 70 кв. м. За оренду сплачує 5500 злотих (45 тис. грн). Із цієї суми – 1500 злотих щомісяця господареві в рахунок усіх комунальних послуг, включаючи прибирання, пошту, газ, електрику, воду.
Також Світлана Мащенко радить звернути увагу на такі речі:
"Обов'язково перевірте якість вікон – чомусь у Польщі часто їх ставлять так, що зі щілин дме. Також має бути гарна звукоізоляція вікон – це важливо у містах. І варто звертати увагу на район – ми спочатку жили на одній із центральних вулиць біля головного вокзалу. Через постійний шум і голоси людей, що гуляли вулицями, було неможливо спати", – поділилася досвідом наша співвітчизниця.
Нагадаємо, ми писали, як відрізняються витрати на життя в Україні та Польщі.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.