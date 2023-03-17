Житло і харчування. Як відрізняються витрати на життя в Україні та Польщі

Польща – перша з країн, які українці розглядають для тимчасового прихистку через війну. Тут схожий уклад життя та навіть ціни.

Як відрізняються витрати на життя в Україні та Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на аналітичний центр міжнародної агенції Gremi Personal.

Скільки треба витратити на житло і транспорт

Компанія порівняла витрати на оренду житла, транспорт, продукти в обох країнах. Для зручності ціни вказуються у гривні.

Оренда житла у Польщі дорожча. За однокімнатну квартиру в Києві просять 10-15 тис. грн на місяць, то оренда такого житла у Варшаві коштуватиме 22-25 тис. грн. При цьому у Польщі менше відчутна різниця між орендою у столиці та великому місті. У нас така "однокімнатка" –це 6-7 тис. грн, а в Польщі – 16-20 тис. грн.

Оренда однокімнатної квартири у наших невеликих містах обійдеться у 3,5-5 тис. грн, у Польщі – 12-13 тис. грн. До цих сум треба додати витрати на комунальні послуги. В Україні для однокімнатної квартири вони в середньому складають 1,2-2,5 тис. грн, у такому ж житлі у Польщі – 4-4,5 тис. грн.

Ціни на бензин А-95 в обох країнах не дуже відрізняються. В Україні пальне дешевше – 52 грн/л, у Польщі – 63 грн/л. Місячний універсальний проїзний квиток у нас утричі дешевший – за 50 проїздів 325 грн, у Польщі – 840 грн.

Інфографіка: Порівнняння цін в Україні та Польщі (надана РБК-Україна)

Прожитковий мінімум в Україні з цього року – 2589 грн, у Польщі – 12,7 тис. грн. Мінімальна та середня заробітна плата у нас – 6,7 тис. грн та 15 тис. грн. У Польщі – 22,8 тис. грн та 29 тис. грн.

Як відрізняються ціни на послуги та їжу

У дослідженні також порівняли витрати на послуги. Мінімальна вартість також нижча в Україні.

Прийом терапевта у приватній клініці в Україні в середньому коштує 550 грн, а у Польщі – 1000 грн.

Мінімальна вартість стрижки в українських майстрів – 100 грн, у польських – 250 грн.

Місячний абонемент у спортзал в Україні – від 600 грн, у Польщі – 840 грн.

А от ціни на продукти в обох країнах майже не відрізняються.

"Попри те, що вартість послуг в Європі вища, ніж в Україні, рівень витрат залежить від зарплати. Переважна частина роботодавців забезпечує працівників житлом, що знаходиться безпосередньо поруч із місцем роботи, таким чином можна позбутися витрат на проживання та проїзд", – звертає увагу директорка департаменту рекрутації Анна Джоболда.

Раніше українці в Польщі більше шукали сезонну роботу. Зараз більшість шукають постійну, але попереджають роботодавців, що повернуться до України, щойно мине загроза.

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