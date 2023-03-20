Без переплат. Что нужно знать об аренде квартиры в Польше: советы

В Польше проживают более 2 млн украинцев, почти половина из них – беженцы. Большинству приходится снимать жилье и многие испытывают трудности с поиском подходящей квартиры.

Что нужно знать об аренде жилья в Польше, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на VisitUkraine.today.

Что нужно учесть при просмотре квартиры

Жилье в Польше местные жители и украинцы ищут обычно на проверенных ресурсах: olx.pl, otodom.pl, gratka.pl.

Украинцам стоит учесть, что просмотр квартиры всегда бесплатный, даже не смотря на огромный спрос на жилье с приездом беженцев. Если комиссия за просмотр указана в объявлении, откликаться на такой вариант не стоит. Кроме того, не стоит вносить залог и подписывать договор до просмотра жилья.

Необходимо обсудить с владельцем квартиры все вопросы до подписания договора – например, можно ли принимать гостей или держать домашних животных.

Также стоит обратить внимание на вещи, которые окажутся важны впоследствии:

инфраструктуру возле дома: наличие магазинов, аптек, детской площадки, транспортной остановки;

состояние мебели и бытовой техники. Необходимо сделать фото и зафиксировать с хозяином все повреждения. Можно составить акт приема-передачи, в котором перечислить мебель, технику и их состояние;

счетчики – они должны быть исправными;

соседей – желательно познакомиться с ними до подписания договора.

Фото: Стоит изучить инфраструктуру возле дома (pixabay.com)

Какие вопросы необходимо прояснить перед подписанием договора

На рынке недвижимости могут действовать мошенники – такие случаи все чаще фиксируют в Польше. Поэтому в первую очередь необходимо проверить права владельца на сдачу жилья в аренду. После этого стоит уточнить:

стоимость коммунальных услуг весной-летом и какая будет оплата в отопительный сезон;

кто будет оплачивать ремонт бытовой техники и мебели;

срок, за который стоит предупредить о расторжении договора;

размер залога – в Польше это обычно размер месячной платы.

Что нужно знать о договоре аренды

Краткосрочный договор арендодатели в Польше подписывают неохотно. Стандартный срок действия обычно 12 месяцев, поэтому расторгнуть договор без потери залога раньше указанной даты невозможно.

Чтобы понимать написанное в договоре, его стоит составлять на 2 языках – польском и английском, или украинском.

Необходимо проверить, что в договор включены пункты:

стоимость оплаты;

сумма залога и условия его возврата;

стоимость коммунальных услуг;

дата расчета;

срок действия договора;

оценка имущества в квартире;

контактные данные владельца и арендатора.

Фото: Многоквартирные дома в Гданьске (pixabay.com)

Что нужно учесть при выборе квартиры в Польше: советы украинки

Оплата коммунальных услуг в Польше отличается от украинских. При выборе жилья стоит учитывать, какая система отопления и водоснабжения установлена. Об этом TRAVEL РБК-Украина рассказала киевлянка Светлана Мащенко, которая год снимает жилье для большой семьи в Гданьске.

"Самое главное, что нужно учесть при выборе квартиры – чтобы горячее водоснабжение и отопление было централизованное. Это намного дешевле, чем отдельное. Раньше в другой квартире, где мы воду грели бойлером, электричество обходилось в 1000 злотых на месяц (более 8000 грн – ред.). А недавно наша семья переехала в квартиру с газовой колонкой – нагрев воды обходится в копейки", – говорит украинка.

Она арендует 3-комнатную квартиру площадью 70 кв. м. За аренду платит 5500 злотых (45 тыс. грн). Из этой суммы – 1500 злотых ежемесячно хозяину в счет все коммунальных услуг, включая уборку, почту, газ, электричество, воду.

Также Светлана Мащенко советует обратить внимание на такие вещи:

"Обязательно проверьте качество окон – почему-то в Польше часто их ставят так, что из щелей дует. Также должна быть хорошая звукоизоляция окон – это важно в городах. И стоит обращать внимание на район – мы сначала жили на одной из центральных улиц возле главного вокзала. Из-за постоянного шума и голосов людей, гуляющих по улицам, было невозможно спать", – поделилась опытом наша соотечественница.

Напомним, мы писали, как отличаются расходы на жизнь в Украине и Польше.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.