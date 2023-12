Переліт без стресу. В Україні створили книжку для підготовки дітей до подорожей

В Україні створили книжку, яка допомагає підготувати до подорожі дітей, у яких поїздки викликають стрес. Зокрема, тих, хто має розлади спектра аутизму.

Прості картинки і зрозумілий лаконічний текст допоможуть попередити дитину про всі етапи польоту в майбітній подорожі, розповіли РБК-Україна у прес-службі компанії JoinUp!

В Україні на обліку із діагнозом аутизм – понад 20 тисяч дітей. Подорож для родин, що мають дітей з розладами спектра аутизму (РСА), може стати важким випробуванням. У дітей можуть викликати сильний стрес і складнощі дорога, незнайоме оточення, нові звуки, запахи та інші подразники, що виходять за межі їхньої звичної рутини.

Згідно з даними IBCCES (The International Board of Credentialing and Continuing Education Standards), 87% родин, що мають дітей з РСА, не подорожують. При цьому подорожі, які організовані відповідно до потреб дітей зі спектра, сприяють їхньому навчанню та засвоєнню нових навичок.

Книга "Подорожі без бар'єрів" є професійним посібником для підготовки до подорожей дітей з аутизмом. Вона створена в рамках спільного проекту SkyUp, Join UP! та LEVCHYK SPECTRUM HUB.

У книжці поетапно змальований процес організації та здійснення подорожі. Вона допомагає дітям зрозуміти такі речі, як що треба взяти з собою на море, як зареєструватися на рейс та пройти перевірку службою безпеки в аеропорту, що таке термінал і що там можна робити, як поводитися в літаку і подібне.

Така методика подачі матеріалу є науково доведеною практикою і широко використовується в різних напрямках роботи з поведінкою. Її авторка –американська психологиня Керол Грей, яка присвятила своє професійне життя допомозі дітям з РСА.

"Велика цінність цієї брошури в тому, що вона розроблена спеціально для дітей з аутизмом, однак може бути напрочуд корисною для всіх дітей, що готуються до подорожі. Візуальні підказки легко зчитуються і є зручними навіть для нас, дорослих, коли ми дезорієнтовані в нових умовах чи країні. Прості картинки і зрозумілий лаконічний текст допоможуть попередити дитину про всі етапи польоту, які чекають на дитину в подорожі, і зможуть зменшити рівень тривожності від невідомих подій та подразників", – пояснює психолог, засновниця центрів розвитку і соціалізації "Старт" Ганна Перекатій.

Книжку-посібник можна безкоштовно завантажити на сайті SkyUp Airlines.

