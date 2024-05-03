Пасажирам потягу до Праги з Чопа загрожують штрафи до 5000 євро: причини

Прямий потяг до Праги з української станції Чоп курсує з кінця березня. Поїзди часто затримуються через тривалі митні перевірки на словацькому кордоні.

Перевізник попереджає про суттєві штрафи для пасажирів, з чиєї вини будуть затримки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Митники довго оформлюють протоколи через дрібні порушення

Новий потяг між Україною та Чехією запустив приватний чеський перевізник RegioJet. У компанії задоволені високою завантаженістю маршруту, але потяги часто запізнюються через прискіпливі перевірки словацьких митників у залізничному прикордонному пункті "Чорна-над-Тисою". Причина – пасажири не дотримуються правил ввезення товарів до Шенгенської зони. Найчастіше митники звертають увагу на ввезення з України цигарок, алкоголю, молочної та м'ясної продукції.

Оскільки на оформлення протоколів про порушення витрачається багато часу, потяги можуть простояти на кордоні й дві години. Таке запізнення призводить до того, що основний потяг, до якого у Кошице мали б приєднати групу вагонів із Чопа, рушає до Праги без пасажирів з України.

Тоді вагони поїзда Чоп – Прага приєднують на наступного складу потягу до Праги. Для пасажирів це означає до 6 годин очікування на залізничному вокзалі Кошице.

Фото: Потяг RegioJet (happyrail.com)

Ще одна проблема із затримкою пов'язана із тривалими перевірками пасажирів потяга словацької компанії ZSSK Мукачево – Кошице, який проходить контроль перед потягом Чоп-Прага. Така ситуація відбувається щотижня, кажуть в RegioJet.

Перевізник вимагатиме компенсацію з пасажирів

Чеський перевізник домовився зі словацьким ZSSK про спільну процедуру щодо компенсації з винних пасажирів та підготував плакати із попередженням про заборонені товари.

"Тривалість контролю залежить від вас – дотримання обов'язків, як обмеження кількості перевезеного товару (сигарети та алкоголь) або виключення з транспортування заборонених предметів (м'ясо, молоко, фрукти та овочі), дозволить нам продовжити подорож без затримок", – звертаються до пасажирів на сторінці чеської залізничної компанії.

Зазначається, що порушення правил може призвести до:

значної затримки поїзда;

висадки з поїзда і відмови у подальшій подорожі;

вилучення та знищення перевезеного товару;

можливість в'їзду до ЄС може бути заборонена;

звинувачення в правопорушенні або кримінальному злочині.

Також пасажирів попереджають про штраф до 5 000 євро.

"Ми розуміємо, що ви хочете привезти подарунки з України своїм знайомим, але беріть лише ті, які не суперечать правилам. Ваша невідповідальна поведінка може затримати поїзд, в якому їдуть ще 150 пасажирів", – говориться в оголошенні перевізника.

"Як тільки пасажири затримують потяг з власної вини, ми маємо штраф у розмірі 1000 крон за хвилину, що відповідає 4800 євро за 120 хвилин", – зазначає власник RegioJet Радім Янчура.

За його словами, ще нікому штраф не виписували. Пасажирів попереджають через смс-повідомлення.

Фото: Плакат із попередженням про заборонені товари (RegioJet)

Втім, пасажири кажуть, що митники надто прискіпливі саме у пункті пропуску "Чорна- над-Тисою". Поїзд можуть затримати через кілька яблук, хоча на інших пунктах пропуску на провезення їжі можуть не забороняти.

Нагадаємо, ми писали, що новий потяг з Чехії до України почав курсувати з 27 березня. Він складається з трьох вагонів.

Також ми повідомляли, що почав діяти новий міжнародний залізничний маршрут до Відня із Чопа. Угорщиною поїзд прямує складом зі зручних сидячих вагонів із Wi-Fi.

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